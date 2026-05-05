"Mich blamiert": Philip Wälter rechnet mit GNTM-Machern ab

Social-Media-Star Philip Wälter (22) übt ordentlich Kritik an der Produktion von Germany's Next Topmodel. Der 22-Jährige war in der aktuellen Staffel als erster Rollstuhlfahrer überhaupt für das große GNTM-Casting angefragt und eingeladen worden und reiste extra zum Dreh an, um ein Zeichen für Vielfalt zu setzen. Im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag erzählt Philip nun, wie groß seine Vorfreude auf die TV-Ausstrahlung war – und wie tief die Enttäuschung saß, als er schließlich vor dem Fernseher saß und in der Sendung gar nicht auftauchte – obwohl er zuvor noch Werbung für seine Teilnahme machen sollte. Statt Jubel über mehr Diversität blieb für den Influencer das Gefühl, sich im ganzen Land "blamiert" zu haben.

Philip erinnert sich, dass die Produktion am Set zunächst viel Wert auf Inklusion gelegt habe. Es seien Rampen aufgebaut worden, damit er sich mit seinem Rollstuhl gut bewegen könne, und er habe immer wieder Interviews gegeben, in denen er betonen sollte, wie "cool" das alles sei. Heidi Klum (52) selbst habe ihm noch versichert: "Freu dich auf die Ausstrahlung. Schön, dass du da warst. Das hat Mut gekostet." Umso größer dann der Schock zu Hause: "Ich hab erstmal vorm Fernseher geweint. Ich dachte so: 'Alter, du hast dich jetzt zum Lacher der Nation gemacht'", berichtet der Content-Creator. Ausgenutzt fühle er sich zwar nicht, doch er finde es "wirklich mies, dass sie die ganze Zeit auf Diversity machen und dann so eine Sensation, sage ich jetzt mal, ohne arrogant klingen zu wollen, rausschneiden." Für Philip ein Schlag ins Gesicht: "Ich habe mich in dem Moment halt verraten gefühlt!"

Persönlich hat Philip an Heidi dennoch nichts auszusetzen. Die Moderatorin sei ihm gegenüber "mega sympathisch" gewesen, wie er betont. Verletzend sei für ihn eher, dass seine eigentliche Botschaft nie im TV angekommen ist. Kritische Stimmen im Netz würden nun fragen, was er bei GNTM überhaupt zu suchen gehabt habe. Dabei habe der Rollstuhlfahrer nach eigener Aussage nie darauf gehofft, in der Modelshow weit zu kommen. Er habe nur ein Statement setzen wollen, dass man trotz Handicap an seine Träume glauben solle. Auch wenn ihn die Erfahrung hart getroffen hat, will der Influencer sich davon nicht aufhalten lassen: Er verrät, dass bereits weitere TV-Projekte in Planung sind – die Fans können sich laut Philip auf kommende Formate freuen.

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Instagram / philip.waelter Philip Wälter mit Heidi Klum, September 2025

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Instagram / philip.waelter Philip Wälter beim GNTM-Casting für die 21. Staffel

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Imago Philip Wälter beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen 2026

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