Zendaya ist neidisch auf Toms akrobatische Fähigkeiten

Eigentlich wirken Zendaya (29) und Tom Holland (29) wie das absolute Traumpaar Hollywoods, doch jetzt gibt die Schauspielerin zu: Eine Sache an ihrem Liebsten bringt sie regelrecht auf die Palme! In einer lockeren Fragerunde zu ihrem neuen Film "The Drama" wollte Co-Star Robert Pattinson (39) wissen, auf wen sie in ihrem Umfeld so richtig neidisch ist. Die Antwort kam laut Just Jared wie aus der Pistole geschossen: Es ist Toms akrobatisches Talent! "Ich würde nicht sagen, dass es Neid ist, aber Leute – speziell mein Partner –, die einfach so Backflips und so einen Scheiß machen können... das regt mich irgendwie auf!", scherzte die 29-Jährige.

Die Euphoria-Darstellerin könne einfach nicht fassen, mit welcher Leichtigkeit Tom seine akrobatischen Stunts aus dem Ärmel schüttelt. Sie selbst habe trotz großen Interesses nie einen Rückwärtssalto gelernt. "Es ist einfach unfair!", pflichtete ihr Robert Pattinson lachend bei. Als der Twilight-Star jedoch anmerkte, dass der Zug für diese sportliche Höchstleistung wohl mittlerweile abgefahren sei, musste Zendaya ihm schweren Herzens zustimmen: "Ich glaube, es ist jetzt zu spät." Ob Tom und Zendaya privat einen Schritt weiter sind, bleibt derweil ein Geheimnis: Zuletzt machten hartnäckige Gerüchte die Runde, das Paar habe bereits heimlich geheiratet.

Fans der beiden müssen nicht mehr lange warten, um das Powercouple wieder gemeinsam in Aktion zu sehen. Noch in diesem Jahr werden Zendaya und Tom gleich in mehreren Projekten auf der großen Leinwand zu bewundern sein. Neben dem heiß ersehnten Actionspektakel "Spider-Man: Brand New Day", zu dem erst kürzlich der erste Trailer erschien, stehen sie auch für das Epos "The Odyssey" gemeinsam vor der Kamera – passenderweise an der Seite von Robert Pattinson. Es bleibt also spannend, ob Tom seiner angeblichen Ehefrau am Set nicht doch noch den ein oder anderen Akrobatiktrick beibringen kann.

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ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.