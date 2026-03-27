Wie Romeo: Tom Holland winkt Zendaya vom Balkon in Paris

Tom Holland (29) und Zendaya (29) haben in Paris unwissentlich eine Szene aus "Romeo und Julia" nachgestellt. Der britische Schauspieler lehnte sich am Dienstagabend über den Balkon seines Hotelzimmers und winkte seiner Verlobten zum Abschied, als diese zur Premiere ihres Films "The Drama" aufbrach. Während Zendaya allein über den roten Teppich schritt, verzichtete Tom darauf, an ihrer Seite zu erscheinen. Stattdessen schlüpfte er später unauffällig ins Kino und setzte sich in eine der hinteren Reihen, um die Romanze mit seinem Freund Robert Pattinson (39) in der Hauptrolle zu sehen. Für Tom, der 2024 am Londoner West End in der berühmten Balkonszene als Romeo auf der Bühne stand, war die Situation besonders passend.

Der lässige Look des 29-Jährigen in gestreiftem Oberteil und Hose stand in krassem Gegensatz zu Zendayas glamourösem Auftritt. Die Schauspielerin erschien in einem rückenfreien, weißen Louis-Vuitton-Kleid mit schwarzer Schleife und dramatischer Schleppe. Einen Tag später wurde das Paar erneut in Paris gesichtet, als beide das Shangri-La Hotel verließen. Während Zendaya in einem weißen Mantel über einem weißen Spitzen-Outfit zu weiteren Presseterminen für "The Drama" aufbrach, wurde Tom später bei Besorgungen gesehen. Er trug dabei eine marineblaue Jacke über einem weißen T-Shirt, kombiniert mit Jeans und einer orangen Baseballkappe.

Die Hochzeitsgerüchte um das Paar reißen nicht ab, seit Zendayas langjähriger Stylist Law Roach im vergangenen Monat in einem spontanen Moment auf dem roten Teppich andeutete, die beiden seien bereits verheiratet. Zendaya wurde zuletzt mit einem schlichten goldenen Ring neben ihrem diamantenen Verlobungsring gesehen, den sie im Januar bei den Golden Globes zum ersten Mal präsentiert hatte. Das Paar hat bislang weder bestätigt noch dementiert, ob sie heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Tom und Zendaya lernten sich beim Dreh der "Spider-Man"-Filme kennen und sind seit 2021 offiziell ein Paar. In einer Branche, die von Trennungen geprägt ist, gilt ihre Beziehung als eine der beständigsten Hollywood-Liebesgeschichten.

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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ActionPress / Backgrid Tom Holland, März 2026 in Paris

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Zendaya im eleganten weißen Kleid