20-Kilo-Abnahme: Ricki Lake unterzog sich spontanem Facelift

Ricki Lake hat sich nach ihrem Gewichtsverlust einem Facelift unterzogen – und das, wie sie jetzt im Podcast "Inside Edit" verrät, vollkommen spontan und ohne jegliche Vorab-Recherche. "Ich habe keine Recherche betrieben, als ich sehr impulsiv entschieden habe, mein Gesicht machen zu lassen", gibt die ehemalige Talkshow-Moderatorin zu. Nachdem sie knapp 20 Kilogramm verloren hatte, störte sie vor allem die überschüssige Haut unter ihrem Kinn. "Ich hatte da etwas hängen, und das würde nicht von alleine wieder zurückgehen", erklärt sie. Bei der nächsten verfügbaren Gelegenheit buchte Ricki einen Beratungstermin und ließ sich bereits Mitte Juli operieren – ohne groß nachzudenken.

Der finale Anstoß für die spontane Entscheidung kam von einer Freundin, deren beeindruckendes Ergebnis Ricki mit eigenen Augen sah. "Ich habe sie acht Tage nach ihrer Operation gesehen, und sie sah nicht nur fantastisch aus, sie war euphorisch. Sie war wie eine andere Person – einfach auf Wolke sieben, und ich dachte mir: 'Das will ich auch haben'", erzählt die Schauspielerin im Podcast. Die Heilung verlief bei Ricki erstaunlich schnell. Bereits zwei Wochen nach dem Eingriff moderierte sie eine Veranstaltung im Academy Museum. "Ich sah makellos aus. Makellos", schwärmt sie von ihrem Resultat. Bereut hat sie ihre impulsive Entscheidung bis heute nicht.

Ricki hatte ihre dramatische Gewichtsabnahme von knapp 20 Kilogramm durch eine strikte Kombination aus Keto-Diät, Intervallfasten und täglichen Wanderungen erreicht. Zusätzlich integrierte sie mehrere Pilates-Einheiten pro Woche in ihren Alltag. Öffentlich gemacht hatte sie den Beauty-Eingriff bereits im vergangenen Juni in der Sendung "Watch What Happens Live" bei Moderator Andy Cohen (57). "Ich hatte ein unteres Gesichts- und Halslifting", verriet sie dort offen. Als Andy sie für ihr Aussehen lobte, hob sie ihre Hände unter ihr Kinn, um ihre Kieferpartie zu präsentieren. "Ich finde, es ist das beste Facelift, das ich je gesehen habe", fügte sie hinzu und lobte ihren Arzt als "Genie".

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Getty Images Ricki Lake bei der New-York-Premiere von Hulus "The Twisted Tale Of Amanda Knox" in der New-York Historical Society

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Getty Images Ricki Lake bei der 30-Jahr-Feier von "Hairspray" der Academy in Beverly Hills, 23. Juli 2018

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Instagram / rickilake Ricki Lake, 2024