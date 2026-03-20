Action-Legende Chuck Norris blieb bis ins hohe Alter fit

Chuck Norris (†86) war Zeit seines Lebens bekannt für seine körperliche Fitness und seine unerschütterliche Vitalität. Der "Walker, Texas Ranger"-Star, der am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstarb, hatte noch im vergangenen Jahr in einem Interview mit Daily Mail über seine beeindruckende Konstitution gesprochen. "Ich bin heute 84, aber ich fühle mich wie 48", erklärte der Schauspieler damals. Seine Fitness führte Chuck auf eine Kombination aus gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung und einem positiven Lebensstil zurück. Der Martial-Arts-Experte betonte in dem Gespräch außerdem, dass seine tägliche Routine, zu der auch Meditation und Achtsamkeit gehörten, ihn sowohl körperlich als auch geistig fit gehalten habe.

Tatsächlich war Chuck auch in den letzten Jahren seines Lebens beruflich noch sehr aktiv. 2024 stand er für den Streaming-Film "Agent Recon" vor der Kamera, in dem er die Rolle des Captain Alastair verkörperte. An einem weiteren Filmprojekt mit dem Titel "Zombie Plane" arbeitete er noch 2025 – das humorvolle B-Movie, in dem er sich selbst spielen sollte und das seinen Kultstatus aufgreift, war für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant. Auf Instagram teilte der Actionstar regelmäßig Updates mit seinen rund 2,5 Millionen Followern und postete Videos und Fotos, die ihn beim Training, mit seiner Familie oder in alltäglichen Situationen zeigten.

Chuck war seit 1998 mit Gena O'Kelley verheiratet, mit der er die Zwillinge Dakota Alan und Danilee Kelly hatte. Aus seiner ersten Ehe mit Diane Holechek stammten die beiden Söhne Mike und Eric, aus einer früheren Beziehung außerdem die Tochter Dina. Der Kampfsportexperte besaß schwarze Gürtel in mehreren Disziplinen, darunter Tang Soo Do, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Karate und Taekwondo. Er hatte sogar eine eigene Kampfkunst namens "Chun Kuk Do" entwickelt. In einem Statement seiner Familie auf Instagram wurde zuletzt vor allem hervorgehoben, dass er sein Leben mit großer Hingabe für die Menschen um ihn herum und mit einem klaren inneren Kompass geführt habe – Werte, die er selbst stets als genauso wichtig bezeichnete wie jeden noch so spektakulären Roundhouse-Kick auf der Leinwand.

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Instagram / chucknorris Chuck Norris, Action-Legende, 2025

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Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2" in Hollywood, 15. August 2012

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Frazer Harrison / Getty Chuck Norris und seine Frau Gena O'Kelley