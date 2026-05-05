"Das große Backen – Die Profis" geht ab Mai an den Start

Die Back-Elite misst sich wieder im TV. "Das große Backen – Die Profis" geht in eine neue Runde – und das schon sehr bald. Wie unter anderem das Presseportal berichtet, startet die neue Staffel des beliebten Wettbewerbs schon am 27. Mai um 20:15 Uhr wie gewohnt auf Sat.1. Acht Spitzenkonditoren stellen sich den kniffligen Aufgaben der Jury um Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und dem ehemaligen Hofkonditor des schwedischen Palastes, Günther Koerffer. Als Moderatorin führt natürlich wie immer Enie van de Meiklokjes (51) durch die Show. Dem Sieger winken neben dem goldenen Cupcake saftige 10.000 Euro Preisgeld.

Und das sind die Kandidaten: Die meiste Erfahrung bringt wohl der 48-jährige Alireza aus Berlin mit. Er ist Patissier, der mit Vorliebe die Moderne mit seinen iranischen Wurzeln und Traditionen verbindet. Die aus Haimhausen stammende Vera hat ein Händchen für Präzision und opulente Backwerke. Sven ist gelernter Koch und führt heute eine Confiserie mit seiner Frau, die auf kunstvolle Törtchen spezialisiert ist. Michael ist Konditormeister, studierte Lebensmitteltechnologie und ist zudem ein echter Social-Media-Star: Er führt einen Blog, hat eine eigene App und veröffentlichte bereits ein Backbuch. Als gelernte Schokoladen-Sommelière bringt die 26-jährige Gina eine Bandbreite an Wissen über Aromen und Patisserie mit, das sie in Kursen bereits an Kollegen weitergab. Anna und Lina sind beide 25 Jahre alt und Konditorinnen mit Leidenschaft und mit viel Fingerspitzengefühl für die richtige Komposition. Der Jüngste im Bunde ist Péter mit 21 Jahren. Er gilt als Ausnahmetalent im Nachwuchs und kreiert am liebsten filigrane Törtchen und Pralinen mit Kreativität und Moderne.

Einer dieser Kandidaten wird die Gewinnerin aus dem vergangenen Jahr ablösen. 2025 gewann Finalistin Rowena aus Koblenz mit nur einem knappen Vorsprung. Sie konnte ihren Gegner und Favoriten Benjamin mit 80,5 Punkten schlagen. Eine echte Überraschung, denn im Laufe der Staffel schien es immer wieder, als hätte Benjamin den Sieg schon sicher in der Tasche. Er bekam gleich mehrfach die rote Schürze und wurde Bäcker der Woche. Doch ausgerechnet im Finale patzte der Südtiroler bei seinen Törtchen, was ihn entscheidende Punkte kostete. Die Chance für Rowena – und sie nutzte sie. Dank ihrer konstant guten Leistung konnte sie Benjamin überholen und sicherte sich den Sieg.

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Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

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Joyn/Claudius Pflug Enie van de Meiklokjes mit den Kandidaten der siebten Staffel "Das große Backen – Die Profis"

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Joyn/Claudius Pflug Rowena bei "Das große Backen – Die Profis", 2025

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