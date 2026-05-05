Zehn Jahre Abwesenheit: Taylor Swift bleibt Met Gala fern

Taylor Swift (36) hat die Met Gala 2026 geschwänzt – und auch ihr Verlobter Travis Kelce (36) ließ sich auf dem berühmten roten Teppich in New York nicht blicken. Für die Sängerin und den Footballstar wäre es der erste gemeinsame Auftritt bei dem Mode-Event gewesen, das traditionell am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art stattfindet. Wie das Portal TMZ berichtet, war das Paar zwar eingeladen, verzichtete aber erneut auf eine Teilnahme. Damit setzt Taylor ihre inzwischen zehnjährige Met-Pause fort – und viele Fans mussten erneut auf das ersehnte Glamour-Comeback des Superstars warten.

Denn eigentlich gilt die Met Gala als fester Termin im Fashion-Kalender der Musikerin. Insgesamt sechsmal hat Taylor das Society-Event bereits besucht, zuletzt 2016 – und das damals sogar als Co-Gastgeberin. Unter dem Motto "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" überraschte sie mit platinblonden Haaren, einem silbrig-metallischen Louis-Vuitton-Minidress und auffälligen Cut-out-Boots. Der Look sorgte weltweit für Schlagzeilen und wurde später immer wieder mit ihrer "Reputation"-Ära in Verbindung gebracht. Schon im vergangenen Jahr hatten sich Fans Hoffnungen auf ein Met-Debüt von Taylor und Travis gemacht, doch laut TMZ verhinderten die vollen Terminkalender der beiden auch damals einen Auftritt.

Taylors ganz besondere Beziehung zur Met Gala reicht bis ins Jahr 2010 zurück. Bei ihrem ersten Besuch orientierte sich die damals noch überwiegend im Country verortete Sängerin am Motto "American Woman: Fashioning a National Identity" und erschien in einem romantischen, gerafften Kleid von Ralph Lauren – ganz im Stil einer klassischen Liebesgeschichte, wie sie sie in ihren Songs besingt. Später griff Taylor einzelne Momente von der Gala in Liedern wie "Getaway Car" und "Dress" wieder auf und machte damit deutlich, wie sehr das Event auch ihre kreative Welt prägt. An ihrer Seite steht inzwischen Travis, mit dem sie im Sommer 2025 ihre Verlobung öffentlich machte. Das Paar zeigt sich sonst gern bei Sportevents oder auf Konzerten, hält aber große Modeauftritte wie die Met Gala bislang noch als mögliches zukünftiges Kapitel ihrer gemeinsamen Red-Carpet-Geschichte zurück.

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den iHeartRadio Music Awards 2026 in Los Angeles den Preis für das Popalbum des Jahres entgegen.

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Getty Images Taylor Swift auf dem roten Teppich der Met Gala 2016

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025