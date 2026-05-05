So reagierten Evgeny Vinokurovs Kids auf ihr Geschwisterchen

Nachwuchs bei Evgeny Vinokurov (35) und Nina Bezzubova: Das Paar begrüßte kürzlich sein drittes Kind auf der Welt – Töchterchen Valea Joy. Damit ist die Familie auf fünf Mitglieder angewachsen. Ganz besonders gespannt war wohl die gesamte Familie auf den ersten Moment, in dem die beiden Geschwister ihre kleine Schwester kennenlernen durften. Im Interview mit Promiflash schwärmt Evgeny davon, wie Sohn Nio Vera und Tochter Evie Hope auf das Neugeborene reagiert haben: "Das war wahrscheinlich einer der schönsten Momente überhaupt. Beide waren sofort unglaublich vorsichtig, neugierig und voller Liebe."

Der 35-Jährige ergänzt: "Diese leuchtenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie ihre kleine Schwester anschauen, hat uns wirklich tief berührt. Man merkt jetzt schon, dass da eine ganz besondere Geschwisterbindung entstehen wird." Auch wenn das Familienglück gerade groß ist, bleibt der Alltag der fünfköpfigen Familie vorerst gut gefüllt. Evgeny ist derzeit noch stark in sein Training für Let's Dance eingebunden, und auch die anderen Kinder haben unter der Woche ein volles Programm. "Wir nehmen uns schon bald eine gemeinsame Auszeit", verspricht er im Gespräch mit Promiflash jedoch.

Mit Valea Joy wächst das Trio der Geschwister nun zu dritt zusammen: Sohn Nio Vera, Tochter Evie Hope und die kleine Valea bilden mit ihren Eltern eine fünfköpfige Familie. Persönliche Einblicke wie diese gibt Evgeny vor allem dann, wenn es um besondere Momente mit seinen Liebsten geht – so wie jetzt rund um die Geburt. Während der Tänzer auf dem Parkett von "Let's Dance" gefordert ist, steht daheim das Miteinander im Mittelpunkt.

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Instagram / evgenyvinokurov Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov mit ihren Kindern, August 2025

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Instagram / ninabezz Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova mit ihren Kids

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Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026