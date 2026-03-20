Altes Interview: Christian Ulmen arbeitete mal am Sextelefon

Christian Ulmen (50) steht derzeit im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem seine Ex-Partnerin und einstige Ehefrau Collien Fernandes (44) schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben und Anzeige wegen virtueller Gewalt erstattet hat. Nun ist ein altes Interview aus der Zeit wieder aufgetaucht, das der Schauspieler vor rund acht Jahren im Rahmen der Podcast-Serie "Frisch an die Arbeit" gab. Darin erzählte Christian, wie er in den 90er-Jahren sein erstes Geld verdiente – und zwar an einem Sextelefon. Gemeinsam mit einem Freund verstellte er seine Stimme und gab sich gegenüber männlichen Anrufern als Frau aus, um so Telefonsex anzubieten. Für ein Gespräch verlangten die beiden damals 30 Mark.

Im Interview plauderte Christian offen über die ungewöhnliche Nebentätigkeit und beschrieb sie als "unfassbar lustig". Besonders amüsant seien die devoten Männer gewesen, die von den vermeintlichen Frauen dominante Befehle erwarteten. "Wenn wir gesagt haben: Wiehere wie ein Pferd, dann haben die das gemacht", erzählte er. Auf die Nachfrage der Moderatorin, ob es denn nicht schwer sei, eine Frau nachzumachen, fiel Christian ihr ins Wort: "Doch, das war ganz einfach. Das ist wahnsinnig einfach, weil die Männer das ja wollen. Du kannst denen alles erzählen." Irgendwann sei der Job allerdings langweilig geworden, "weil es dann wirklich auch so einfach war, weil man auch nie aufgeflogen ist", erklärte der Comedian.

Erst gestern berichtete Der Spiegel, dass Collien Anzeige gegen Christian erstattet hat. Laut dem Magazin wirft die Moderatorin dem Schauspieler vor, über soziale Netzwerke "Identitätsdiebstahl" begangen zu haben. Christian soll in Colliens Namen mit Männern Kontakt aufgenommen und sogar "erotische Bilder und Videos" von ihr verschickt haben. Zudem soll in der Strafanzeige erwähnt worden sein, dass der Produzent angeblich mit rund 30 Männern "Onlineaffären und Telefonsex" im Namen seiner Ex-Partnerin geführt haben soll. In einer Stellungnahme des aktuellen Anwaltsteams von Christian, die dem Presseportal vorlag, hieß es kurz darauf: "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den SPIEGEL rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet." Für Christian gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

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Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Christian Ulmen, Schauspieler

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Getty Images Christian Ulmen, August 2016

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