Justin Bieber und Usher gerieten bei Oscar-Party aneinander

Justin Bieber (32) und Usher (47) sind bei der Oscar-After-Party von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) heftig aneinandergeraten. Das berichtet TMZ. Usher sei auf der Veranstaltung mit "Energie und Wut" auf Justin zugegangen. Die beiden hätten sich daraufhin eine "hitzige Auseinandersetzung" geliefert. Einige Personen, die von dem Vorfall gehört haben, hätten sogar behauptet, dass es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Musikern gekommen sei – das wird von Quellen aus Justins Umfeld jedoch dementiert. Der Vorfall spielte sich vor einem Publikum der Extraklasse ab: Taylor Swift (36), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37), Hailey Bieber (29) und viele weitere A-Promis waren zugegen.

Usher war es, der dem damals 13-jährigen Justin maßgeblich die Türen der Musikindustrie öffnete. Er nahm Justin unter seine Fittiche, brachte ihn nach Atlanta und legte damit den Grundstein für eine Weltkarriere, die mit dem Hit "Baby" 2010 ihren Durchbruch erlebte. "Ich würde Justin verprügeln, wenn ich müsste – aber ich würde ihm auch eine Umarmung und einen Kuss geben, wenn ich müsste", sagte Usher noch 2014. Justin soll öffentlich betont haben, seine Karriere sei im Wesentlichen sein eigenes Verdienst gewesen – ein Seitenhieb, der in Ushers Umfeld damals für Verstimmung sorgte. Einer Quelle aus Justins Kreis zufolge sei er Usher "schon immer unfreundlich" gewesen. Die zuletzt gemeinsam gesichteten Paparazzi-Aufnahmen der beiden stammen aus dem Sommer 2022 – ein Urlaub am Coeur d'Alene Lake in Idaho.

Schon vor dem Oscar-Abend hatte Justin unmissverständliche Signale gesendet: Er entfolgte Usher in den sozialen Netzwerken. Insider berichten bei TMZ zudem, Justin sei derzeit grundsätzlich damit beschäftigt, alte Verbindungen zu kappen und Menschen aus seiner Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ob Usher gezielt das Gespräch suchte, um offene Rechnungen zu begleichen, oder ob es sich um einen spontanen Moment aufgestauter Spannung handelte, bleibt unklar. Polizei wurde keine gerufen, rechtliche Konsequenzen scheint es keine zu geben. Dass Justin in letzter Zeit eher gereizter Stimmung ist, zeigte sich bereits vor wenigen Tagen. Nach einem Restaurantbesuch mit Hailey im "Sushi Park" in West Hollywood bewarf der Musiker wartende Paparazzi mit einer Wasserflasche.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Usher und Justin Bieber gerieten aneinander

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Getty Images Usher, Sänger

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026