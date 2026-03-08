Genervt? Justin Bieber bewirft Paparazzi mit Plastikflasche

Justin Bieber (32) machte am Freitagabend deutlich, dass er alles andere als in Fotostimmung war. Der Sänger verließ gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber das beliebte Sushi Park in West Hollywood, nachdem die beiden dort beim Abendessen gewesen waren. Doch die Stimmung kippte schlagartig, als die beiden zum Auto zurückkehrten. Bereits im Parkhaus warteten Paparazzi auf das Paar – und Videoaufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen deutlich, wie genervt Justin wirkte, als er in den schwarzen SUV einstieg. Nachdem er sich im Wagen befunden hatte, griff der Musiker zu seiner Fiji-Wasserflasche und warf sie in Richtung der Fotografen, bevor er die Autotür hinter sich schloss.

Die Flasche traf zwar niemanden und landete auf dem Boden, doch die Botschaft des 32-Jährigen war unmissverständlich – über den Überfall der Paparazzi war er alles andere als erfreut. Ganz anders reagierte Hailey auf die angespannte Situation. Die 29-Jährige blieb völlig gelassen und ließ sich von dem Chaos nicht aus der Ruhe bringen, während sie ebenfalls ins Auto stieg. Der Fahrer des Paares verlor keine Zeit und fuhr zügig los, womit der kurze, aber spannungsgeladene Moment ein Ende fand. Justin und Hailey kennen sich bereits seit ihrer Jugend und sind seit 2018 verheiratet. Das Paar hatte sich damals nach einer On-off-Beziehung erneut zusammengefunden und nur wenige Monate nach seiner Wiedervereinigung geheiratet.

Erst vor einer Woche zeigte sich, wie offen die beiden über die Herausforderungen ihrer Beziehung gesprochen hatten. Die Influencerin verriet im Gespräch mit Vogue: "Ich werde nicht hier sitzen und lügen und sagen, es ist alles eine magische Fantasie. Ehe ist wirklich verdammt schwer. Es wird immer schwer sein. Es ist eine Entscheidung... Aber trotzdem liegt darin etwas Schönes – für etwas zu kämpfen, sich zu verpflichten, mit jemandem gemeinsam etwas aufzubauen." Auch der Kanadier betonte immer wieder, wie wichtig ihm die Arbeit an sich selbst ist, um der beste Ehemann, Vater und Freund zu sein. Beide hatten schon schwere Zeiten gemeinsam bewältigt, unter anderem ernsthafte gesundheitliche Probleme, und fanden immer wieder zusammen zurück.

Imago Bei den Lakers gegen Magic: Justin Bieber verfolgt das Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025