Nach dem Coachella: Geht Justin Bieber bald auf Welttournee?

Sein Auftritt beim Coachella-Festival ließ die Fans jubeln – und hat eine ganz neue Diskussion entfacht: Geht Justin Bieber (32) bald wieder auf Welttournee? In Videos, die seine Anhänger im Netz teilen, zum Beispiel auf Instagram, entdecken sie immer wieder vermeintliche Hinweise auf eine große Bühnenrückkehr des Sängers. Besonders ein Satz treibt die Gerüchteküche an: "See you all soon!" – auf Deutsch so viel wie "Bis bald, ihr alle!" – sorgt in der Fangemeinschaft für reichlich Gesprächsstoff. Auch auf seiner offiziellen Website hat sich etwas getan: Kurz vor seinem zweiten Coachella-Wochenende änderte sich die Startseite und zeigt nun den Hinweis, dass es aktuell keine Shows gebe – Fans könnten sich aber registrieren, um benachrichtigt zu werden, sobald neue Tourdaten angekündigt werden.

Zusätzlich Nahrung bekommen die Spekulationen durch Justins Album "Swag II", das im September 2025 erschien. In der Musikbranche gilt ein solcher Release häufig als Auftakt für Promo-Auftritte, Festivalshows oder gar eine Welttournee. Der Kanadier stand zuletzt tatsächlich wieder häufiger auf der Bühne, was Branchenkenner oft als Testlauf für größere Tourpläne werten. Doch der Musiker selbst hat sich in einem Gespräch mit dem US-Comedian Sebastian Maniscalco zurückhaltend geäußert. "Ich glaube, gerade weil ich schon so lange auf Tour war, erscheint mir allein schon der Gedanke an eine Tournee in dieser Phase meines Lebens unglaublich beängstigend", erklärte Justin dort. Er bevorzuge derzeit lieber einzelne Auftritte: "Ich möchte lieber einzelne Auftritte machen, bei denen ich mir einfach eine Stadt aussuche und ein paar Konzerte gebe, ohne mich auf eine ganze zweijährige Tournee festzulegen."

Doch während manche Fans schon von der großen Tour-Rückkehr träumen, gab es nach dem Coachella-Auftritt auch deutliche Kritik. Laut Berichten soll Justin für seinen Headliner-Spot rund 10 Millionen Dollar (8.503.401 Euro) kassiert haben. Trotzdem machten sich viele Zuschauer im Netz Luft. Der Vorwurf: Statt einer Hit-Parade habe es nur ein kurzes Medley gegeben. Klassiker wie "Baby", "Favorite Girl" und "Beauty and a Beat" seien dabei teils nur vom Laptop gelaufen. Einige Fans bezeichneten das laut Daily Mail sogar als "das schlechteste Set in der Geschichte des Festivals". Eine mögliche Erklärung lieferte später ein Blick auf Justins Rechte-Poker der vergangenen Jahre. Im Dezember 2022 hatte er seinen kompletten Musikkatalog an Hipgnosis Songs Capital verkauft. Damit gab er die Rechte an sechs Studioalben sowie zahlreiche Singles und Kollaborationen ab.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards