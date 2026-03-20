Kate überrascht in nigerianischem Grün bei Staatsbankett

Prinzessin Kate (44) sorgt beim jüngsten Staatsbankett in Windsor anlässlich des Besuchs des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu für einen echten Hingucker: Die Prinzessin von Wales erscheint in einem bodenlangen Kleid in sattem nigerianischem Grün und setzt damit ein deutliches farbliches Statement. In einem auf Instagram geteilten Video ist zu sehen, wie Kate an der Seite von Prinz William (43) und weiteren Gästen in den prunkvollen Saal einzieht. Schon beim Betreten des Raums ziehen vor allem ihre funkelnden Accessoires die Aufmerksamkeit auf sich – insbesondere eine eindrucksvolle Tiara und besondere Ohrringe mit royaler Geschichte, wie People und Stern berichten.

Das grüne Kleid von Andrew Gn, das mit schmaler Silhouette und fließendem Stoff punktet, steht der Royal besonders gut und greift gezielt die Nationalfarbe Nigerias auf. Abgerundet wird der Look durch die bekannte "Lovers Knot"-Tiara mit markanten Diamanten, die zuvor schon von Königin Mary (54), Queen Mum (†101), Queen Elizabeth II. (†96) und Prinzessin Diana (†36) getragen wurde – sowie die auffälligen Ohrringe, die einst Elizabeth gehört haben sollen und nun von Kate weitergetragen werden. Zu beachten ist auch der "Royal Family Order" und die Schärpe des "Royal Victorian Order". Die Prinzessin trägt dazu ihr Haar halboffen nach hinten gesteckt, sodass sowohl die Tiara als auch die Erbstücke der Queen optimal zur Geltung kommen.

Laut Stern war dies auch ihr erster Tiara-Auftritt in diesem Jahr. Dass Kate bei offiziellen Anlässen immer wieder zu Schmuckstücken aus dem Besitz der Queen greift, ist längst kein Zufall mehr. Die dreifache Mutter setzt damit regelmäßig subtile Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Königsfamilie und knüpft an den Stil ihrer verstorbenen Schwieger-Oma an. Bereits in der Vergangenheit kombinierte die Prinzessin von Wales opulente Diademe und Perlenohrringe aus dem königlichen Tresor zu modernen Abendroben und zeigte damit, wie traditioneller Royal-Glamour und zeitgemäße Eleganz zusammenpassen können. "Es ist ein enormer Druck für Kate, bei diesen großen Staatsanlässen stets einen modischen Höhepunkt zu setzen, aber das gehört nun einmal dazu", stellte Bethan Holt, Moderedakteurin bei The Telegraph, in einem Exklusivinterview mit People bereits 2025 fest. Fans achten bei ihren Auftritten mittlerweile ganz genau darauf, welche Stücke sie diesmal ausgewählt hat – und rätseln online oft, welche Erinnerungen und Geschichten wohl an den einzelnen Schmuckstücken hängen.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Staatsbankett in St George’s Hall in Windsor

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Getty Images Prinzessin Kate nimmt am Staatsbankett in St George's Hall auf Schloss Windsor teil

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein