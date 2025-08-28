Stefan Mross kehrt zu "Immer wieder sonntags" zurück

Stefan Mross (49) kehrt zu Immer wieder sonntags zurück, wie SWR berichtet. Am Sonntag, den 31. August 2025, wird der Sänger und Moderator das große Finale der beliebten Musik- und Unterhaltungsshow nach seiner Auszeit wieder live aus Rust moderieren. Letzten Sonntag hatte Stefan wegen des Todes seiner Mutter pausiert, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Vertreten wurde er von niemand Geringerem als seiner Ex-Frau Stefanie Hertel (46), die die Sendung emotional eröffnete und dabei den Wunsch äußerte, dass Stefan bald wieder auf der Bühne stehen wird.

Für alle Fans der traditionsreichen Musik- und Unterhaltungsshow gibt es noch mehr zu feiern: "Immer wieder sonntags" feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und verzeichnet auch in der aktuellen Staffel großen Zuschauerzuspruch. Das Staffelfinale wird am Sonntag von 10 bis 12 Uhr live ausgestrahlt, bevor am 7. September mit einer "Best-of"-Sendung die Saison endgültig ausklingt. Umso erfreulicher die Neuigkeiten, dass die nächste Staffel bereits für Juni 2026 geplant ist, wie der Sender verkündete. Damit bleibt Stefan auch in Zukunft das Gesicht der beliebten Sendung.

Für Stefan, der 2024 eine schwierige Entscheidung traf, seine an Demenz erkrankte Mutter in einem Pflegeheim unterzubringen, war der Verlust ein schwerer Schlag. Doch die Unterstützung aus seinem Umfeld, wie die Vertretung durch seine Ex-Frau und der Zuspruch seiner Fans, sind eine große Hilfe für den Musiker. In einer emotionalen Instagram-Story bedankte sich Stefan am Montag: "Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Liebe und Unterstützung! Danke Stefanie und meinem gesamten IWS-Team, die heute ganz viel Herz bewiesen haben."

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

