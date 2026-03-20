Prinz William und Kates Kampf um die Zukunft der Monarchie

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen sich wie in einem Dauerkrisenmodus fühlen – und das ausgerechnet jetzt, da sie nach Kates Krebsdiagnose im vergangenen Jahr wieder stärker ihre royalen Aufgaben in den Fokus rücken wollten. Die Ereignisse in jüngster Vergangenheit rund um die Verbindung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die Verhaftung Andrews wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und die laufenden Ermittlungen gegen ihn, lasten auf den Windsors. Auch wenn König Charles III. (77) deutlich machte, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse, ist die aktuelle Situation ein Rückschlag für William und Kate. Sie hatten laut dem Magazin OK! nach Kates überstandener Erkrankung auf ruhigere Zeiten gehofft.

Erst Anfang der Woche trafen die hochrangigen Royals beim Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Days in der Westminster Abbey auf eine Menge wütender Demonstranten der antimonarchistischen Gruppe "Republic". Das dürfte kein einfacher Auftritt für die Familienmitglieder des Königshauses gewesen sein. Der Monarch sowie der Prinz und die Prinzessin von Wales und Prinzessin Anne (75) waren gezwungen, die Sprechchöre der Demonstranten zu ignorieren, als sie die Londoner Kirche für den jährlichen Gottesdienst betraten.

Nun heißt es aus dem Umfeld des Paares, die jüngsten Schlagzeilen seien emotional anstrengend für die beiden: "William und Kate hatten wirklich das Gefühl, dass die Familie aus einer unglaublich schwierigen Phase herauskam. Nach allem, was Kate gesundheitlich durchgemacht hat, blickten sie auf eine stabilere Zeit, in der die Arbeit und ihre Herzensprojekte wieder im Mittelpunkt stehen könnten", zitiert OK! einen Insider. Besonders William spüre die Last: "William nimmt die Zukunft der Monarchie sehr persönlich. So etwas lastet schwer auf ihm, weil er weiß, dass er die Institution eines Tages erben wird und die Folgen tragen muss", so die Quelle weiter. Währenddessen bestreitet Andrew weiterhin Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein. Ein Insider sagt zudem, William habe seinen Vater zu strengeren Schritten gegenüber Andrew gedrängt – bis hin zur Aberkennung seiner Titel im Oktober und der Aufforderung, die Royal Lodge in Windsor zu räumen. "Für William war klar: Die Familie muss zeigen, dass Andrew ausgeschlossen ist", sagt die Quelle.

"William ist sich sehr bewusst, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die königliche Familie nicht als selbstverständlich angesehen werden darf. Vorfälle wie dieser bestärken ihn in seiner Überzeugung, dass sich die Monarchie weiterentwickeln und mit größerer Klarheit darüber agieren muss, wer sie repräsentiert. Er und Kate empfinden eine tiefe Pflicht, die Institution für die nächste Generation zu bewahren." Im privaten Alltag versuchen William und Kate dem Bericht zufolge, ihre Aufgaben mit dem Familienleben zu vereinbaren. Die beiden sehen ihre Rolle als Team. "Kate ist äußerst unterstützend und versteht die Last, die er trägt. Wenn William diesem Druck ausgesetzt ist, spürt sie ihn unweigerlich mit, weil sie ihre Rollen als Partnerschaft angehen", heißt es weiter. Demnach wollen sie die öffentliche Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Inhalte ihrer Projekte lenken – und setzen dabei auf Transparenz, klare Zuständigkeiten und die Menschen, die die Krone glaubwürdig vertreten.

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Getty Images Prinzessin Kate nach dem Commonwealth Day Service an der Westminster Abbey, London, 9. März 2026