Christian-Trennung: Collien Fernandes äußert sich erstmals

Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) gaben im vergangenen Jahr ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Bereits zwei Wochen nach dem Liebes-Aus sprach die Moderatorin mit Bild. In dem Interview deutete sie schon damals an, dass etwas Gravierendes vorgefallen sein muss. "Ich glaube ja, dass das mit der Menschenkenntnis ein Trugschluss ist. Dass man meint, man würde jemanden kennen – aber am Ende ist er doch ganz anders", sagte sie. Laut der Reporterin sprach die Mutter einer Tochter diesen Satz ganz langsam und mit Nachdruck. Zu den genauen Trennungsgründen wollte sich Collien damals noch nicht äußern. Sie betonte aber, dass es ihr wichtig sei, diesen "Lebensabschnitt als einen neuen" zu markieren und den Namen "Ulmen" aus ihrem Nachnamen zu streichen. Das Haus auf Mallorca, so stellte sie klar, gehöre ihr alleine.

Collien sprach auch über zuvor vereinbarte Regelungen: "Es gibt einen Ehevertrag, in dem geregelt ist, dass niemand dem anderen irgendetwas bezahlen muss." Unterhalt sei bei dem einstigen Paar "kein Thema". Außerdem legte die 44-Jährige viel Wert darauf, immer auf eigenen Beinen zu stehen: "Mir war immer wichtig, dass ich meine eigenen Finanzen habe, von einem Mann unabhängig bin." Im damaligen Interview sprach Collien zudem kurz über den Umgang mit der gemeinsamen Tochter. "Ein Wochenwechsel-Modell funktioniert bei uns – mit ein bisschen Flexibilität wegen meiner Dreharbeiten. Man kriegt das hin, wenn man das möchte", erklärte sie gegenüber dem Newsportal.

Damals erklärten die Schauspielerin und der Moderator in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die Bild vorlag: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Weder der genaue Zeitpunkt der Trennung noch die näheren Umstände wurden damals öffentlich gemacht. Beide betonten aber: "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein." 15 Jahre lang waren die beiden ein Paar – 14 davon verheiratet.

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Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes, Juni 2019

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Imago Collien Fernandes bei der Tarzan Musical Premiere im Stage Theater Neue Flora in Hamburg am 20.11.2025

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