"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina über Fehlgeburten

Marina und Robert, die 2023 bei Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen haben, sind auf dem Weg zum Elternglück – doch dieser Weg war alles andere als leicht. Die Arzthelferin hat sich jetzt in einem bewegenden Instagram-Post an ihre Follower gewandt und dabei erstmals über die dunklen Seiten ihrer Kinderwunschreise gesprochen. Dreimal erlitt Marina bereits Fehlgeburten und musste "von kleinen Wundern, die wir schon so sehr geliebt haben", Abschied nehmen. In ihrem offenen Statement macht sie deutlich, wie sehr diese Verluste nicht nur sie, sondern auch ihren Partner belastet haben.

Besonders schwer sei für das Paar gewesen, dass sie sich mit ihrem Schmerz oft allein gefühlt hätten. Marina beschreibt, wie zermürbend die Suche nach Antworten war, von Arztpraxis zu Arztpraxis, ohne wirklich verstanden zu werden. "Wir haben uns oft hilflos gefühlt", fasst sie zusammen. Doch aufgeben kam für die beiden nie infrage. Stattdessen begannen sie, selbst aktiv zu werden, zu recherchieren und zu hinterfragen. "Wir haben unseren eigenen Weg gefunden – einen, der sich für uns richtig angefühlt hat", erklärt die Realitystar-Darstellerin. Dieser Weg habe sie schließlich dorthin geführt, wo sie heute stehen dürfen.

Im Dezember 2025 hatte Marina ihre aktuelle Schwangerschaft mit einem Babybauchfoto und einem Video bekannt gegeben, in dem das Paar eine weiße Box mit kleinen Würfeln öffnete, die die Botschaft "Wir werden Eltern" ergaben. Nun soll im Mai ihr "kleines Wunder" zur Welt kommen – ein Regenbogenbaby, das nach all den schweren Erfahrungen für Hoffnung und einen Neuanfang steht. Mit Blick auf ihre gemeinsame Familienplanung haben Marina und Robert bereits ein Haus im Kreis Düren gekauft. Zum Abschluss ihres Posts richtet die Arzthelferin noch eine ermutigende Botschaft an alle Betroffenen: Man solle auf sich selbst und die eigenen Gefühle vertrauen und niemals den Glauben verlieren, auch wenn der Weg manchmal unmöglich erscheine.

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Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

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Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" posieren mit Schwangerschaftstest im März 2026

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Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigen ihr Babybauch-Update