Nach Trennung: Unter diesem Namen datet Summer Terenzi

Summer Terenzi (19) hat in der aktuellen Folge des Podcasts "UP!DATE by PiCK UP!" verraten, dass sie beim Dating häufig einen falschen Namen verwendet. Die 19-jährige Tochter von Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47) gebe sich bei ersten Treffen beispielsweise als "Lara" aus, um herauszufinden, ob ihre Dates wirklich an ihr interessiert sind oder nur wegen ihrer berühmten Familie mit ihr ausgehen wollen. "Sorry, ich heiße gar nicht Lara", sei ein Satz, den sie bereits mehrfach ausgesprochen habe, erklärte die Sängerin im Gespräch. Erst wenn nach mehreren Stunden die Chemie noch stimme und sie sich sicher fühle, offenbare sie ihre wahre Identität. Zusätzlich behaupte sie, kein Instagram-Profil zu haben, um ihre prominente Seite beim Kennenlernen komplett auszublenden.

Um den Charakter potenzieller Partner zu testen, habe Summer zudem eine besondere Fangfrage entwickelt. Sie konfrontiere die Männer mit einem fiktiven Szenario: "Ich sage immer: 'Ich habe nächste Woche eine Show. Mein Outfit wird ein schwarzes Crop Top, schwarze hohe Boots und ein Tanga sein'", verriet sie im Podcast. Die Reaktionen darauf dienten ihr als Filter gegen Eifersucht und Kontrollzwang. "Jeder hat immer ein Problem damit. Die sind immer so: 'Aber das ist doch viel zu freizügig.' Okay, du hast den Test nicht bestanden", resümierte die Musikerin. Ein Partner müsse verstehen, dass Stage- und Real Life komplett unterschiedlich seien.

Anfang des Jahres hatte Summer ihre zweijährige Beziehung beendet, die erste große Liebe der 19-Jährigen. In einer Instagram-Fragerunde hatte sie sich kurz darauf als "glücklich Single" bezeichnet. Inzwischen sei sie sich sicher, kein Beziehungsmensch zu sein. "Ich bin sehr gut allein. Wenn ich einen Typen kennenlerne, dann muss er mir wenigstens inneren Frieden schenken", stellte Summer klar. Für die Zukunft wünsche sie sich jemanden, der selbst eine Leidenschaft verfolge, idealerweise aus der Musik- oder Social-Media-Branche. Privat bezeichne sich die Musikerin als bodenständiges "Pferdemädchen". Seit sie 14 Jahre alt ist, besitzt Summer ein eigenes Pferd, das sie liebevoll als "meinen besten Freund für den Rest meines Lebens" beschreibt.

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Imago Summer Terenzi beim YouTube Music Award Dinner 2025 in Berlin

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi im Januar 2026