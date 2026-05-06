"Temptation Island"-Charleen disst Étienne nach Abbruch

Bei Temptation Island kommt es endlich zum Aufeinandertreffen von Étienne Zagorica und Charleen Puggé – und das ohne Moderatorin Janin Ullmann (44). In der siebten Folge sitzt sich das Paar allein gegenüber, nachdem Charleen das Treueexperiment vorzeitig beendet hatte. Die beiden sehen sich erstmals gemeinsam die brisanten Szenen aus den Villen an und schnell kochen die Emotionen hoch. Während Étienne vor allem die Nähe seiner Partnerin zu einem Verführer schockiert, beharrt Charleen darauf, nichts falsch gemacht zu haben – bis sie ihn mit einem Spruch über seine angebliche fehlende Intelligenz hart trifft.

Étienne wirft seiner Partnerin vor, gar nicht so unschuldig zu sein, wie sie es jetzt vorgibt. Sie sei "voll touchy" gewesen und habe ständig die körperliche Nähe zu einem der Verführer gesucht. Charleen weist das entschieden zurück: Sie habe niemanden angefasst und alles sei nur "ein Spiel" gewesen. "Siehst du das anders?", kontert sie, als ihr Freund ihr widerspricht. Als Étienne schildert, wie sehr ihn die Szenen verletzt haben, legt die Influencerin nach: "Ich dachte, du bist intelligent genug für hier..." – ein Satz, auf den ihr Freund nur mit einem sichtlich getroffenen Blick reagiert. Im anschließenden Resümee erklärt Charleen, sie habe die Show beendet, um ihre Beziehung und ihren Ruf zu schützen, und betont selbstbewusst: "Ich gehe als Gewinner raus. Ich sehe mich als gestandene und starke Frau." Étienne entschuldigt sich dagegen für sein Verhalten: Er habe sie nicht verletzen wollen, glaube aber, dass sie inzwischen sehr eifersüchtig sei. Am Ende bekennen beide ihre Liebe und verlassen das Format als Paar, das seine Konflikte erst noch aufarbeiten muss.

Vor allem Charleens Auftritt sorgt jetzt im Netz für Wirbel. Unter einem Instagram-Post des offiziellen "Temptation Island"-Accounts sammeln sich Kommentare, die ihren Auftritt beim Wiedersehen hart kritisieren. Viele User bezeichnen die Influencerin als wenig selbstreflektiert und empören sich besonders über ihren Intelligenz-Spruch gegenüber Étienne. Aussagen wie "Der Spruch von Charleen war echt unter der Gürtellinie... geht gar nicht!" oder "Bin ich die einzige, die findet, Charleens Verhalten ist viel schlimmer als seines?" zeigen, wie gespalten die Fans auf das Paar blicken. Schon zuvor hatte Charleen betont, sie habe das Experiment beendet, um Étienne zu schützen und peinliche Szenen zu vermeiden – jetzt steht ihr eigenes Verhalten im Mittelpunkt der Diskussionen. Auch zweifeln einige an ihrer Begründung und unterstellen, dass sie so mehr Sendezeit generieren wollte. "Vielleicht bleibt man dann länger im Gespräch, wenn man abbricht... Fiebertraum", lautet ein weiterer Kommentar. Ob die beiden noch ein Paar sind, dürfen sie aktuell noch nicht verraten.

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RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

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Instagram / etiennezagorica Étienne Zagorica, "Temptation Isand"-Kandidat 2026

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, "Temptation Island"-Kandidatin 2026

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