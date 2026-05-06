33 Jahre Unterschied: Anthony Kiedis' Freundin trotzt Kritik

Eileen Kelly, die Freundin von Rocker Anthony Kiedis, hat in einem leidenschaftlichen Essay in der Vogue die Kritik an ihrer Beziehung zurückgewiesen. Die 30-jährige Autorin und Podcasterin aus Seattle schreibt darin offen über die Beziehung mit dem 63-Jährigen – auch wenn sie ihn nicht namentlich nennt. Der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt 33 Jahre. "Mein eigener Freund ist mehr als doppelt so alt wie ich, was je nachdem, wen man fragt, entweder beunruhigend oder beeindruckend ist", schreibt Eileen. Außerdem fügt sie hinzu: "Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen bin, der deutlich älter ist, und manchmal scherze ich mit Freunden, dass ich mein ganzes Leben lang etwas verpasst habe."

In dem Beitrag schildert Eileen auch, wie das Paar sich kennengelernt hat: bei einer Geburtstagsparty, wo die beiden schnell ins Gespräch kamen. Eine besondere Verbindung entstand, als sie feststellten, dass sie denselben Ort auf Hawaii lieben – Eileen hatte dort gerade eine Reise gemacht, Anthony besitzt dort schon seit über 20 Jahren ein Haus. Gleichzeitig geht sie in dem Essay auch auf die negativen Reaktionen ein, die die Beziehung auslöst. Sie berichtet von fremden Menschen, die öffentlich Kommentare machen, und von Freunden, die enttäuscht reagierten. "Was die Menschen über mich, über ihn und über die Struktur unserer Beziehung annehmen, verrät oft mehr über sie selbst als über das, was zwischen meinem Freund und mir besteht", schreibt sie. Sie betont außerdem, dass sie finanziell unabhängig sei und ihr eigenes Zuhause sowie ihre eigene Karriere habe.

Die Schriftstellerin sprach bereits im Sommer 2025 erstmals öffentlich darüber, dass sie einen deutlich älteren Mann datet. Wenig später wurde sie gemeinsam mit Anthony gesichtet. Der Musiker ist vor allem als Frontmann der Rockband Red Hot Chili Peppers bekannt und hat in der Vergangenheit offen über seine schwierige Kindheit und seine Drogensucht gesprochen. Er hat einen Sohn namens Everly Bear mit seiner Ex-Freundin Heather Christie, einem ehemaligen Model.

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Imago Anthony Kiedis mit Freundin Eileen Kelly bei der Yves-Saint-Laurent-Party im Chateau Marmont, Los Angeles, 29. Januar 2026

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Getty Images Anthony Kiedis, Flea und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers

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Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Anthony Kiedis bei der Red Hot Chili Peppers Album Release Party in Burbank, California