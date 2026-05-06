St. Pauli: Versteckte Filmschätze von Jan Fedder entdeckt

Ein versteckter Filmschatz, ein rostiger Schlüssel und ein jahrzehntelanges Geheimnis: Marion Fedder, Witwe des 2019 verstorbenen Schauspielers Jan Fedder (†64), hat durch einen Zufall ein geheimes Lager in einer Hinterhof-Garage an der Hamburger Reeperbahn entdeckt, wie Bild berichtet. Darin lagerten seit 46 Jahren originale Filmrequisiten aus dem deutschen Kultfilm "Das Boot" von 1981. Darunter befand sich das wohl spektakulärste Stück: ein originaler Peugeot 402, den der leidenschaftliche Musiker nach dem Ende der Dreharbeiten im französischen La Rochelle eigens per Spedition nach Hamburg bringen ließ. Das Fahrzeug ist im Film in der Abschlussszene während einer Bombardierung zu sehen und gilt als äußerst seltenes Vorkriegsmodell.

Gegenüber Bild schilderte Marion, wie es zu dem Fund kam: Eine der Garagen, die der "Großstadtrevier"-Star zu seinen Lebzeiten auf St. Pauli genutzt hatte, war stets verschlossen geblieben – alle hatten angenommen, sie gehöre einem anderen Mieter. Erst jetzt tauchte der passende Schlüssel auf. Neben dem Peugeot fand Marion, die das Andenken an ihren Mann aufrechterhält, auch Drehpläne, Architektenpläne für das originalgetreu nachgebaute U-Boot, Jans Wehrmachtsmarke sowie private Fotos aus der Drehzeit. "Ich will ihn im Originalzustand wiederherstellen lassen. Dieses Stück Filmgeschichte muss der Nachwelt erhalten bleiben", sagte sie über den Wagen, der inzwischen sandgestrahlt und damit seines Tarnanstrichs beraubt wurde.

Jan, der posthum mit einer eigenen Doku geehrt wurde, hatte in "Das Boot" den Bootsmaat Pilgrim gespielt – eine seiner ersten großen Rollen an der Seite von Stars wie Jürgen Prochnow (84) und Herbert Grönemeyer (70). Marion erinnerte sich an Jans Erzählungen über die Dreharbeiten: "Das war für Jan der körperlich anstrengendste Dreh, diese ständige Enge kommt ja auch sehr gut rüber in dem Film." Der Streifen wurde sechsmal für einen Oscar nominiert. Dass Jan Fedder auch Jahre nach seinem Tod nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt hat, zeigt sich nicht zuletzt auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, wo sein Grab bis heute zu den meistbesuchten Orten zählt und täglich von Fans aufgesucht wird.

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Getty Images Jan Fedder, Schauspieler

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Getty Images Marion und Jan Fedder, April 2009

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Herbert Grönemeyer im Kult-Film "Das Boot"