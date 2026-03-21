"Wunder": Renata und Valentin feiern Stellas 2. Geburtstag

Valentin Lusin (39) und Renata Lusin (38) haben einen besonderen Grund zur Freude: Ihre Tochter Stella feiert heute ihren zweiten Geburtstag. Bei Let's Dance musste Valentin in diesem Jahr zwar bereits in der ersten Show mit Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) die Segel streichen, doch privat läuft es für das Tänzerpaar umso besser. Renata teilte anlässlich des Ehrentags ihrer Tochter auf Instagram mehrere Fotos aus den vergangenen Jahren und richtete rührende Worte an die Kleine. "Du bist das Wunder, das unser Leben bereichert hat. Du hast uns gezeigt, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet. Du bist unser kleiner Stern, der immer heller leuchtet", schrieb die stolze Mama zu den Aufnahmen.

Gefeiert wird der zweite Geburtstag im Kreise der Familie bei den Großeltern. Bereits am Freitag hatte Renata alle wichtigen Vorbereitungen getroffen und Torte sowie Luftballons besorgt. Besonders süß sei es in diesem Jahr, dass Stella schon verstehe, dass sie Geburtstag hat, verriet die Tänzerin. Die Vorfreude in der Familie ist derzeit ohnehin groß, denn das Paar erwartet bereits sein zweites Kind – erneut ein Mädchen. Wie Renata und Valentin Anfang Februar bekannt gaben, wird ihre "zweite Prinzessin" in wenigen Monaten zur Welt kommen.

Der Weg zur Elternschaft war für die beiden "Let's Dance"-Stars nicht leicht. Hinter den Lusins liegt eine lange Kinderwunschreise mit mehreren Fehlgeburten. Am 21. März 2024 konnten sie dann endlich ihre erste Tochter Stella in den Armen halten. In einem Interview erzählte Renata damals, dass die Geburt "sehr anstrengend" gewesen sei und "über zwei Tage" gedauert habe. Bei Baby Nummer zwei handelt es sich bereits um Renatas fünfte Schwangerschaft. "Nach fünf Schwangerschaften ist unsere Kinderplanung geschafft. Es war ein harter Weg", erklärte die 38-Jährige.

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

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Instagram / renata_lusin Stella, Tochter von Renata und Valentin Lusin

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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