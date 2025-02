Vor ihrem Babyglück: Renata Lusin hatte drei Fehlgeburten

Renata (37) und Valentin Lusin (38) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Die Let's Dance-Stars durften sich vor rund einem Jahr über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Stella freuen. In ihrem Buch "Let's live – Wie das Tanzen uns im Leben stark macht" schlagen die Profi-Tänzer nun aber ernstere Töne an und geben einen Einblick in ihre schwierige Reise zum Familienglück. Besonders im Jahr 2022 hatte es sie schwer getroffen: Damals mussten Renata und Valentin zwei Fehlgeburten kurz nacheinander verkraften. Nach der ersten sei Renata schnell erneut schwanger geworden. Bei einem Kontrolltermin in der zwölften Woche seien ihnen dann die schrecklichen Neuigkeiten überbracht worden: "Dann aber legte Renata sich auf den Stuhl und der Arzt teilte uns wenige Minuten später mit, dass das Herz nicht mehr schlug. Die Nachricht war ein Schock."

Kurz vor dem Start der 16. Staffel "Let's Dance" im Jahr 2023 sei Renata dann erneut schwanger geworden und aus Angst vor erneuten Komplikationen entschloss sich die Tänzerin dafür, sich zu schonen und nicht an der Show teilzunehmen. Um ihren Rücktritt kurz vor dem Start zu begründen, sahen sich die Eheleute gezwungen, die süßen Neuigkeiten zu veröffentlichen: "Eigentlich war es noch viel zu früh, um die Schwangerschaft zu verkünden. Wir hätten es auch niemandem gesagt, wären wir in einer anderen Situation gewesen. Aber wir wollten nicht lügen." Doch auch damals verlor Renata das ungeborene Baby und musste ihren Verlust öffentlich machen. Dennoch gaben sie ihren Traum von einer eigenen Familie nicht auf und suchten Hilfe bei einer Kinderwunschklinik. Valentin war für Renata damals eine große Stütze. "Es war für mich jederzeit zu hundert Prozent in seinen Augen und in seinem kompletten körperlichen Ausdruck zu lesen, dass er davon überzeugt war, dass unser Babywunsch irgendwann in Erfüllung gehen würde", schwärmte sie.

Wenig später wurde ihr Kinderwunsch dann endlich erfüllt: Im Juni 2023 wurde Renata erneut schwanger. Im März des darauffolgenden Jahres erblickte Tochter Stella das Licht der Welt. Auf Instagram teilten die frischgebackenen Eltern damals einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Schatz und kommentierten ihn stolz mit den Worten: "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf." Aus ihrer großen Freude machten die beiden keinen Hehl. "Ich bin der überglücklichste Tänzer der Welt!", feierte Valentin seine Vaterschaft.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Tochter Stella im Dezember 2024