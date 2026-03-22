Lässt Meghan ihren Verlobungsring zum vierten Mal ändern?

Bei einem Charity-Event in Los Angeles sorgt Herzogin Meghan (44) für Gesprächsstoff – allerdings nicht nur mit ihrem strahlenden Auftritt an der Seite ihrer engen Freundin Kelly Zajfen. Auf neuen Fotos, über die unter anderem die Daily Mail berichtet, fehlt plötzlich das gewohnt funkelnde Diamant-Trio an ihrer linken Hand. Statt Verlobungsring und Eternity-Ring blitzt nur noch ein schlichter goldener Ehering hervor. Beobachtern ist aufgefallen, dass Meghan sich schon seit mehreren Wochen bei öffentlichen Terminen ohne die beiden auffälligen Ringe zeigt – auch während ihrer Reise nach Jordanien setzte sie konsequent auf den minimalistischen Look.

Für Royal-Fans ist das Rätsel um das verschwundene Schmuckstück besonders spannend, weil Meghans Verlobungsring in der Vergangenheit bereits mehrfach verändert wurde. Daily Mail berichtet, dass Prinz Harry (41) das gute Stück 2017 hatte entwerfen lassen – mit einem Diamanten aus Botswana und zwei Steinen aus einem Armband von Prinzessin Diana (†36), angefertigt vom Hofjuwelier von Queen Elizabeth II. (†96) Harry erinnert sich in seinen Enthüllungs-Memoiren "Reserve" wie folgt: "Ich hatte meinen Bruder gefragt, ob ich das Armband haben könnte, und ihm gesagt, wofür es gedacht war. Ich kann mich nicht erinnern, dass er auch nur eine Sekunde gezögert hätte, es mir zu geben. Er schien Meg zu mögen." Später wies Königshaus-Experte Omid Scobie in seinem Buch "Finding Freedom" auf Harrys Initiative hin, den ursprünglich glatten Goldring zu verschlanken und mit kleinen Diamanten zu besetzen, zusätzlich kam ein funkelnder Eternity-Ring mit Steinen und den Geburtssteinen von Meghan, Harry und Sohn Archie dazu. 2022 fiel Fans bei den "Invictus Games" auf, dass der Ring erneut leicht verändert wirkte, und 2025 sorgten Szenen aus einem Trailer für Meghans Netflix-Projekt für neue Spekulationen, weil der mittlere Diamant plötzlich eher wie ein Smaragdschliff statt wie ein Kissen geschliffen aussah.

Zwischen Meghan und ihrem besonderen Schmuckstück besteht eine sehr persönliche Verbindung: Der Verlobungsring steht nicht nur für den Antrag in Nottingham Cottage, sondern trägt auch die Erinnerung an Harrys verstorbene Mutter Diana in sich. Die glamouröse Kalifornierin selbst hat in vergangenen Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr symbolträchtige Details sind, etwa wenn es um nachhaltige oder konfliktfreie Diamanten geht. Auch bei ihren Auftritten mit Harry, etwa bei den "Invictus Games" oder auf roten Teppichen in den USA, lassen sich diese persönlichen Geschichten oft an ihrem Schmuck ablesen – ganz gleich, ob sie nur den schlichten Ehering zeigt oder das komplette Diamant-Set trägt.

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, bei den Champions for Children der Alliance for Children’s Rights in Beverly Hills

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Getty Images Bei der Alliance for Children’s Rights Gala in Beverly Hills: Kelly McKee Zajfen und Meghan, Duchess of Sussex

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Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995