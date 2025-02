Royales Siegel: Das steckt hinter Herzogin Meghans Ring

Herzogin Meghan (43) hat bei den diesjährigen Invictus Games ein neues Schmuckstück präsentiert: Einen Siegelring an ihrem rechten kleinen Finger. Auf dem Ring ist das königliche Monogramm von Prinz Harry (40) und Meghan eingraviert, bestehend aus den geschwungenen Buchstaben "H" und "M", die von einer Krone verziert werden. Das Besondere daran: Das aus der Royal-Family ausgetretene Paar nutzt das Monogramm eigentlich schon lange nicht mehr. Wie People berichtet, hat Prinz Harry das Schmuckstück von einem privaten Juwelier designen lassen und seiner Frau zum sechsten Hochzeitstag im Mai letzten Jahres geschenkt.

Die royale Biografin Ingrid Seward vermutet im Gespräch mit The Mirror, dass Meghan mit dem Schmuck möglicherweise eine Botschaft habe senden wollen – insbesondere an die britische Königsfamilie. Laut der Expertin sei der Ring nicht nur ein auffälliges Accessoire, sondern vielmehr ein Statement: "Er erinnert daran, dass sie eine royale Herkunft haben." Auf Instagram war zudem zu sehen, dass Meghan den Ring auch privat trägt – beispielsweise beim Kochen mit ihren Kindern.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich vor fünf Jahren aus dem britischen Königshaus zurückgezogen und sind in die USA ausgewandert. Doch Harrys Aufenthaltsstatus in dem Heimatland seiner Frau ist nun gefährdet. Laut Informationen von The Sun werde das Visum des Briten derzeit von der US-amerikanischen Regierung überprüft. Grund dafür ist eine Klage der Heritage Foundation. Sie forderte Einsicht in die Einwanderungsunterlagen des Sohnes von Prinz Charles (76). Denn nach seiner Netflix-Dokumentation, in der er offen über den Konsum von Drogen berichtete, warf man Harry vor, möglicherweise gelogen zu haben, um sein Visum zu erhalten.

Anzeige Anzeige

MEGA Herzogin Meghans Ring im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Invictus Games 2025

Anzeige Anzeige