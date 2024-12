Laut Insider: Lily Allen und David Harbour sind getrennt

Das wären keine schönen Nachrichten: Laut einer anonymen Quelle sollen sich David Harbour und Lily Allen getrennt haben. Der Schauspieler und die Sängerin sind eigentlich seit vier Jahren verheiratet. Gegenüber Daily Mail meint eine angebliche Freundin der "Smile"-Interpretin aber nun, dass die beiden sich getrennt haben und separat leben. Noch dazu wurde das mutmaßliche Profil der Musikerin auf Raya, einer Dating-App für Promis, geleakt. Allerdings meint die Quelle auch, dass Lily dort nicht nach Dates sucht, sondern nur nach Bekanntschaften, weil sie noch nicht offiziell geschieden ist und "ihre Ehe sehr ernst nimmt".

Die Biografie, die Lily angeblich in der App hinterlegt hat, gibt allerdings nicht unbedingt den Eindruck, als wäre ihre aktuelle Ehe so gut verlaufen. Da heißt es nämlich, sie suche jemanden, mit dem sie "zur Paartherapie gehen kann". Außerdem ist ihr Profil auch für Frauen freigeschaltet – schon früher hat sie Andeutungen gemacht, dass sie mit Männern gerade nichts anfangen kann. In ihrem Podcast "Miss Me?" meinte sie zuletzt noch, dass das starke Geschlecht sie "langweilen würde". Das kurbelte die Gerüchteküche um eine Trennung von ihr und dem Stranger Things-Star natürlich an.

David und Lily lernten sich 2019 ebenfalls über Raya kennen. Etwa ein Jahr später heirateten sie. Der Schauspieler wurde damit auch zu einem zweifachen Stiefvater, denn Lily brachte aus einer früheren Beziehung zwei Kinder mit in die Ehe. Die beiden Sprösslinge soll David allerdings sofort ins Herz geschlossen haben, wie er selbst im August dieses Jahres in dem Podcast seiner Partnerin verriet. "Es ist wirklich das Überraschendste und Angenehmste, was ich je gemacht habe. Ich wollte nie Kinder", schwärmte er damals. Bisher haben sich weder David noch Lily zu den neuen Gerüchten um ihre Beziehung gemeldet.

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei der Met Gala 2022

