Fans in Sorge: Cynthia Erivo sagt Show in letzter Minute ab

Das Chaos rund um Cynthia Erivos (39) Londoner Theaterstück "Dracula" hat einen neuen Tiefpunkt erreicht: Die letzte Matinee-Vorstellung der Produktion wurde kurzfristig und still und leise abgesagt. Wie die Zeitung The Sun berichtet, wurden alle noch verfügbaren Tickets aus dem Verkauf genommen. Ticketinhaber wurden lediglich darauf hingewiesen, dass sie ihr Ticket gegen einen anderen Vorstellungstermin eintauschen könnten – für viele Fans, die teils auch mit Reise- und Hotelkosten geplant hatten, jedoch keine zufriedenstellende Lösung.

Aus Theaterkreisen kommen scharfe Worte zur Situation. "Das Ganze ist eine absolute Farce", sagte ein Insider gegenüber der Zeitung und fügte hinzu: "Es ist eine Unverschämtheit, weil die Leute Geld für Tickets ausgegeben haben, ganz zu schweigen von Reise- und Hotelkosten, und jetzt wurde es abgesagt." Auch unter Fans macht sich deutlicher Unmut breit. "Das ist das zweite Mal, dass meine Vorstellung abgesagt wird, und das ist ehrlich gesagt inakzeptabel", schrieb ein Fan in einem Online-Forum. Ein anderer kommentierte: "Erschütternd. Was für ein Durcheinander diese Produktion war. Verachtung gegenüber dem Publikum." Bereits vor zwei Wochen hatte die Absage zweier Samstagsvorstellungen von Cynthia, die mit dem Derek Malcolm Award for Innovation ausgezeichnet wurde, für Aufruhr gesorgt, als Ticketinhaber erst drei Stunden vor Vorstellungsbeginn informiert wurden.

Dabei war "Dracula" von Beginn an ein außerordentlich ambitioniertes Projekt für Cynthia. Die Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus dem Kinofilm Wicked, spielte in der Ein-Frau-Show gleich 23 verschiedene Rollen. Parallel zu dem anspruchsvollen Theaterprojekt hatte sie auch noch für den London-Marathon trainiert und dabei eine persönliche Bestzeit aufgestellt – just an dem Tag, nachdem die zwei Samstagsvorstellungen abgesagt worden waren. Ihre "Wicked"-Kollegin Ariana Grande (32) hatte sich bereits zuvor öffentlich besorgt über Cynthias enormes Pensum gezeigt und ihr immer wieder geschrieben, weil sie fand, dass Cynthia zu wenig schlafe und sich nicht ausreichend ausruhe.

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Getty Images Cynthia Erivo bei den Tony Awards 2025 in New York

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Imago Ariana Grande und Cynthia Erivo bei der Premiere von "Wicked For Good" im Lincoln Center in New York, November 2025

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Imago Cynthia Erivo als Elphaba in "Wicked: For Good"