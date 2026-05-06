"Temptation Island"-Charleen teast wahren Abbruch-Grund an

Nachdem Charleen Puggé in Folge sieben von Temptation Island gemeinsam mit ihrem Freund Étienne die Show verlassen hat, meldet sich die Realitystar nun mit einem überraschenden Statement zu ihrem Abbruch. Auf Instagram deutete sie an, dass der von ihr genannte Schutzgedanke gegenüber Étienne zwar ein wichtiger Grund gewesen sei, aber nicht der einzige. "Der 'Schutz-Grund' war nicht nur alleine ausschlaggebend für meinen Abbruch", schrieb sie in ihrer Story und fügte hinzu, dass es zusätzlich sehr private und familiäre Gründe gegeben habe, die sie in dem Moment nicht öffentlich hätte machen können. Ein ausführlicheres Statement wollte sie noch nachlegen.

In weiteren Stories wurde Charleen dann noch deutlicher. Sie erklärte, sie sei im Nachhinein sogar froh über die zusätzlichen Gründe, weil sie dadurch ein paar Tage weniger gemeinsam mit bestimmten Mitstreitern im TV zu sehen sei. Einzelne Personen hätten ihr mit ihrem Charakter nach der Show "die letzten Nerven" geraubt, schrieb sie. "Es war doch irgendwo auch Schicksal, dass ich von schlechten Menschen ferngehalten wurde – zwar nur für ein paar Tage, weil ich diese Leute und ihren verdorbenen Charakter direkt nach der Show dann erleben musste, aber immerhin", schreibt sie. Namen nannte die Reality-TV-Bekanntheit bewusst nicht: "Nun bin ich so gut und decke eure Namen", und betonte, sie spreche gezielt von "zwei bis drei Menschen". Gleichzeitig schrieb Charleen, dass sie vor Ort mit den "richtigen Jungs und Mädels" gesprochen habe und ihre Beweggründe dort auf Verständnis gestoßen seien. Am Morgen legte sie nach und ordnete ihre Aussagen ein: "Hello Friends, wollte mich kurz äußern zu der Story gestern... ich meine natürlich nicht die Mädels", schrieb sie auf Instagram. Sie wolle niemandem in den Rücken fallen, der die gleiche Zeit durchgemacht habe.

Schon vor einer Woche hatte Charleen nach der Veröffentlichungswelle rund um Folge sechs ausführlich Stellung bezogen und klargemacht, dass sie zu ihrer Entscheidung steht, auch wenn sie damals noch nicht alle Hintergründe teilen konnte. Nun kündigt die Influencerin weitere Erklärungen an und richtet ihre Worte direkt an die Community. Im Mittelpunkt bleibt dabei ihre Beziehung zu Étienne: Charleen betont immer wieder den Schutz für ihn und für sich selbst. Gleichzeitig zeigt sie, wie persönlich das Format für Paare werden kann, wenn Kameras mitlaufen und Dynamiken innerhalb einer Gruppe zusätzlich Druck erzeugen. "Lernt, wie man Menschen nicht verletzt, die euch nix getan haben", appellierte sie in ihrer Instagram-Story.

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Show-Teilnehmerin