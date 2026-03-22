Ungeschönt: Vanessa Hudgens teilt echtes Mama-Leben im Netz

Vanessa Hudgens (37) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Zweifach-Mama. Die High School Musical-Darstellerin postete ein Foto auf Instagram, auf dem sie sich völlig naturbelassen und ohne Make-up auf einem Wohnzimmerteppich liegend zeigt. "Nie geschminkt und immer auf dem Boden. Mama-Leben lol", schrieb die Schauspielerin zu dem Schnappschuss. Vanessa und ihr Ehemann Cole Tucker (29) sind mittlerweile Eltern von zwei Kindern – einem 20 Monate alten Sohn und einer Tochter, die im vergangenen Herbst zur Welt kam. Die Namen der beiden Kinder haben das Paar bisher nicht öffentlich bekannt gegeben.

Dass das Leben mit zwei kleinen Kindern für Vanessa alles andere als einfach ist, machte sie bereits deutlich. "Balance? Die kenne ich nicht", verriet sie im vergangenen August gegenüber E! News. Das Leben sei verrückt und Zeit ein wirklich wertvolles Gut. "Eine Mama zu sein, ist buchstäblich das Anstrengendste auf dem gesamten Planeten", erklärte die 37-Jährige weiter. Trotz der Erschöpfung genießt sie jeden Moment ihrer Reise als Mutter. Die Mutterschaft habe ihr beigebracht, "langsamer zu werden und den Moment zu genießen". Es sei so einfach, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, doch das Wichtige sei der Moment, der gerade vor einem liegt, so Vanessa.

Cole und Vanessa, die sich 2023 nach drei Jahren Beziehung das Jawort gaben, legen großen Wert darauf, ihre Kinder in all ihren Interessen zu unterstützen. In einem Podcast-Interview mit "Baseball Isn't Boring" erzählte der Baseballspieler im Januar stolz, dass ihr Sohn bereits Baseball spiele und mehrere Instrumente beherrsche, darunter Schlagzeug, Klavier und Gitarre. "Meine Frau und ich haben beide Jobs, von denen uns die Leute sagten, dass sie niemals wahr werden oder nie Früchte tragen würden, also sind wir sehr aufgeschlossen", erklärte Cole. Was auch immer ihre Kinder tun wollten, sie würden sie unterstützen und lieben, egal was passiere.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Cole Tucker, Ehepaar