Vanessa Hudgens teilt mit Fans Haarausfall nach Babyglück

Vanessa Hudgens (37) überrascht ihre Fans mit ehrlichen Einblicken in ihr Leben nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Schauspielerin teilte jetzt in ihrer Instagram-Story ein Foto, das ihre linke Hand zeigt, in der sie mehrere Haarsträhnen hält. "Und so beginnt es", schrieb die 37-Jährige über das Bild und thematisierte damit offen den Haarausfall, der sie aktuell betrifft. Nur wenige Stunden später postete Vanessa ein weiteres Bild von sich und zeigte sich trotz der Situation positiv: "Habe einen großartigen Haartag, selbst mit meinem Haarausfall lol", kommentierte sie ihr Selfie. Vier Monate sind seit der Ankunft ihres zweiten Babys im November 2025 vergangen.

Haarausfall nach der Geburt ist ein weit verbreitetes Phänomen, das durch hormonelle Veränderungen während und nach der Schwangerschaft ausgelöst wird, wie People berichtet. Etwa drei Monate nach der Entbindung kann verstärkter Haarausfall einsetzen, der bis zu sechs Monate andauern kann. Vanessa hatte die Geburt ihrer Tochter damals mit emotionalen Worten auf Instagram verkündet: "Nun... ich habe es getan. Noch ein Baby bekommen!!! Was für eine wilde Fahrt die Geburt ist. Großes Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unsere Körper leisten können." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) ist sie nun Mutter von zwei Kindern.

Die High School Musical-Darstellerin und der 29-jährige Cole hatten im Juli 2024 ihr erstes Kind, einen Jungen, zur Welt gebracht. Seitdem gewährt Vanessa ihren Followern immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter postete sie ein Selfie im Schlafanzug mit den Worten: "Den ganzen Tag zu Hause im Pyjama ist die Stimmung." Ende Dezember teilte die Schauspielerin zudem ein älteres Foto von sich in einem pinken Bikini und schrieb dazu: "Nun, ich war auf keiner Weihnachtsfeier und habe während der Feiertage nicht einmal das Haus verlassen. Neugeborenen-Leben lol, also hier ein Foto von mir in einfacheren Zeiten, wo ich auf Tischen getanzt habe. Was für ein Jahr es war. Von diesem zu Mutter von zwei... Was für eine Reise."

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Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Thanksgiving 2025

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Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025