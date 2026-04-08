Vanessa Hudgens froh: Jeans passen nach Babyglück wieder

Vanessa Hudgens (37) kann endlich wieder ihre alten Hosen tragen. Vier Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ende November 2025 hat die Schauspielerin jetzt auf Instagram einen Post geteilt, in dem sie stolz verkündet, dass ihre Kleidung von vor der Schwangerschaft wieder passt. Am Montag, den 6. April, postete die 37-Jährige ein Foto von sich in einem grauen T-Shirt und einer lässigen Jeans mit weiten Beinen. Dazu schrieb sie: "Dieser Moment nach der Geburt, in dem die Hosen endlich wieder passen." Ihre Haare hatte Vanessa offen und lockig gestylt, für einen Hauch Glamour trug sie zudem roten Lippenstift.

Unter dem Beitrag erhielt die zweifache Mutter zahlreiche Glückwünsche von Kolleginnen und Freundinnen. "Oh Mann! Was für ein Moment!", kommentierte Aly Michalka (37), die wie Vanessa beim Disney Channel bekannt wurde. Jenna Dewan (45) hinterließ Feuer-Emojis, während Julianne Hough (37) die Schauspielerin als "Göttin" bezeichnete. Samantha Hanratty gestand: "Ich glaube, ich habe geweint, als das endlich passiert ist. Manche werden aber nie wieder passen." In den vergangenen Wochen hatte Vanessa ihre Follower bereits mehrfach an ihrem Leben als Mutter teilhaben lassen. Eine Woche zuvor zeigte sie sich mit ausgefallenen Haarsträhnen in der Hand und schrieb über ihren Haarausfall nach der Geburt. Anfang März teilte sie außerdem ein Foto von einem Date mit Ehemann Cole Tucker (29) und scherzte: "SCHOCK – ich hab es aus dem Haus geschafft."

Vanessa und der 29-jährige Cole haben bislang die Namen ihrer beiden Kinder nicht öffentlich gemacht. Das Paar hatte sich 2020 in einem Zoom-Meditationskurs kennengelernt. Ende 2022 machte der ehemalige Baseballspieler ihr einen Heiratsantrag, 2023 gaben sich die beiden dann das Jawort. In einem früheren Interview schwärmte die "High School Musical"-Darstellerin von ihrer Beziehung: "Er ist einfach perfekt für mich. Ich bin glücklich. Wirklich. Ich denke, dass es auch so wichtig ist, dankbar für alles zu bleiben, was man im Leben hat."

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Thanksgiving 2025

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Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens zeigt stolz, dass sie wieder in ihre Hosen passt.

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Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin