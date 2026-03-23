Bonnie Strange zurück: Von "Psycho" Ex-Freund unterdrückt

Bonnie Strange (39) hat sich nach einer fünfjährigen Pause auf TikTok zurückgemeldet und dabei schockierende Einblicke in eine vergangene Beziehung gegeben. Das Model sprach offen über ihre Zeit mit einem Ex-Partner, mit dem sie von 2021 bis 2023 zusammen war. In emotionalen Worten schilderte sie, wie sehr er sie während der Beziehung unterdrückt und kontrolliert habe. Der Mann habe ihren Job, ihre Hobbys und ihre Leidenschaft schlecht geredet und ihr sogar gesagt, dass sie mit 36 Jahren "zu alt" dafür sei. Besonders belastend sei sein Kontrollverhalten gewesen, denn er habe regelmäßig die Kommentare unter ihren Instagram-Posts überprüft und sie anschließend mit den Kommentaren konfrontiert.

Diese toxische Dynamik führte bei Bonnie zu starker Verunsicherung, obwohl sie zuvor als selbstbewusstes Model und Social-Media-Star bekannt war. "Er hat es geschafft, mich so runterzumachen, mir so viel kaputt zu machen. Also seid vorsichtig, wen ihr datet", erklärte sie in ihrem TikTok-Video. Nach der Trennung brauchte die Influencerin über zwei Jahre, um sich wieder vor der Kamera zu zeigen und Videos zu drehen. "Ich hatte Blockaden. Ich hatte komplett Angst", gab sie zu. Sie offenbarte, dass die Beziehung bei ihr jahrelange Depressionen ausgelöst habe. Mittlerweile sei sie aber erleichtert und glücklich, endlich wieder kreativ und frei arbeiten zu können.

Die Fans reagierten überaus positiv auf Bonnies ehrliche Worte und ihr Comeback. In den Kommentaren zeigten sich viele erfreut darüber, sie wiederzusehen und spendeten ihr Zuspruch und Unterstützung. Bonnie, die als Model und Moderatorin bekannt wurde, hatte sich durch ihre offene Art und ihren individuellen Stil eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Ihr Mut, jetzt über diese schwierige Phase in ihrem Leben zu sprechen, wird von ihren Followern bewundert und gefeiert.

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ActionPress Bonnie Strange im Januar 2020 in Paris

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ActionPress Bonnie Strange im November 2017

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ActionPress Bonnie Strange beim MAC Cosmetic Kunden Event im Ritz Carlton in Berlin