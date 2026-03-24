Lange Funkstille: Bonnie Strange hatte "Identitätskrise"

Model Bonnie Strange (39) hat sich nach langer Zeit wieder bei ihren Fans gemeldet und dabei offen über die Gründe für ihre jahrelange Funkstille gesprochen. In einem Video auf Social Media erklärte die 39-Jährige, dass sie sich fünf Jahre lang nicht mehr getraut habe, vor der Kamera zu reden – obwohl der Austausch mit ihren Followern früher ihr "Liebstes auf der Welt" gewesen sei. Verantwortlich dafür sei ihr damaliger Freund gewesen, mit dem sie von 2021 bis 2023 zusammen war. Er habe ihr täglich ihren Job und ihre Leidenschaft schlechtgeredet und sie so sehr verunsichert, dass sie schließlich glaubte, mit ihrem Alter zu alt für ihre Arbeit zu sein.

"Ich habe eine komplette Identitätskrise gehabt", gestand Bonnie in dem emotionalen Video. Dabei sei es ihr früher eigentlich immer egal gewesen, was andere von ihr dachten. Sie habe auch nie ein Problem damit gehabt, zu den ältesten Influencerinnen, Bloggerinnen und Models zu gehören. Doch ihr Ex-Partner habe es geschafft, sie über Jahre hinweg so zu verunsichern, dass sie an Depressionen litt und sich irgendwann nicht mehr traute, ihren Job zu machen. "Er hat es mir einfach kaputtgemacht", so die Influencerin, die überzeugt ist, dass es seine bewusste Taktik war, sie von dem Job abzubringen. Erst jetzt, Jahre später, könne sie wieder mit ihren Fans sprechen, die sie so sehr vermisst habe.

Die Beziehung mit dem Mann war offenbar von starker Kontrolle geprägt. Er habe sogar regelmäßig die Kommentare unter ihren Instagram-Posts überprüft und sie anschließend damit konfrontiert. Über Jahre habe Bonnie jeden Tag mit ihren Followern gesprochen, doch ihr damaliger Partner habe aus Angst, sie zu verlieren, alles schlechtgeredet, was ihr wichtig war. Nun warnte die 39-Jährige ihre Fans und riet ihnen, vorsichtig zu sein, wen sie daten. Sie selbst zeigte sich in dem Video sehr dankbar darüber, endlich wieder das tun zu können, was sie liebt.

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Imago Bonnie Strange beim About You Fashion Ball in Hamburg, September 2025

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Instagram / bonniestrange Bonnie Strange und DJ HOTBOI2300, Juli 2025

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ActionPress Bonnie Strange im Januar 2020 in Paris