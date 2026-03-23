Daniela Büchner teilt Foto mit Zwillingen: "Papa wäre stolz"

Daniela Büchner (48) hat auf Instagram ein sonniges Familienfoto mit ihren Zwillingen Jenna Soraya (9) und Diego Armani (9) geteilt, das ihre Follower begeistert. Auf dem Bild posieren die Realitystar-Mama und ihre neunjährigen Kinder mit großen Sonnenbrillen und strahlen in die Kamera. Die Aufnahme, die vor Kurzem auf ihrem Account erschien, kommentierte die Goodbye Deutschland-Auswanderin mit den Worten: "Wir freuen uns schon sehr auf den Sommer und können es kaum erwarten!" Die 48-Jährige lebt mit ihren Zwillingen auf Mallorca und lässt ihre knapp 349.000 Follower regelmäßig an ihrem Alltag auf der Insel teilhaben.

Die Reaktionen auf den Post ließen nicht lange auf sich warten. Schon nach wenigen Minuten sammelten sich zahlreiche Herz-Emojis und begeisterte Kommentare unter dem Beitrag. "So schön" und "Tolle Kids und du siehst mega aus", schwärmten die Fans. Besonders emotional wurde es jedoch bei einem Kommentar, der direkt ins Herz trifft: "Papa wäre so stolz auf seine großen Kinder", schrieb ein Follower. Ein weiterer Fan ergänzte: "Du kannst so stolz auf dich und deine Kids sein." Die liebevollen Worte zeigen, wie sehr die Community Danni und ihre Familie unterstützt.

Jenna Soraya und Diego Armani waren erst zwei Jahre alt, als ihr Vater Jens Büchner (†49) 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs verstarb. Danni zieht die beiden gemeinsamen Kinder seitdem als alleinerziehende Mutter auf Mallorca groß. Neben den Zwillingen hat sie drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Die Familie hält das Andenken an Jens lebendig und spricht offen über ihn. Besonders zum Todestag im November nimmt sich Danni bewusst Zeit, um mit den Zwillingen über ihren verstorbenen Vater zu sprechen und gemeinsam zu erinnern.

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

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Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018