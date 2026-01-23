Joelina erfährt Bodyshaming: Danni Büchner platzt der Kragen

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, oder? Auf Instagram teilt Daniela Büchner (47) das Geheimnis hinter ihrer 20-Kilo-Abnahme – und löst damit eine hitzige Debatte aus. Unter ihrem aktuellen Posting, in dem sie von Hypnose und einer neuen Beziehung zum Essen berichtet, fragt eine Followerin öffentlich, warum Tochter Joelina (26) nicht dieselbe Methode nutze. Das erfahrene TV-Sternchen Danni reagiert sofort öffentlich – und sichtlich angepisst. Sie stellt sich vor ihre Tochter – ganz die Löwen-Mama, die jeder aus TV-Formaten wie Reality Queens kennt – und setzt ein deutliches Stoppzeichen gegen Bodyshaming. Die Influencerin postet den Schlagabtausch zusätzlich in ihrer Story, um auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Neben viel Zuspruch für die Veränderungen erklären einige Nutzer, sie glaubten eher an Medikamente. Auf den Vorwurf, sie habe Ozempic benutzt, antwortet Danni direkt: Sie habe das Mittel "vor langer Zeit mal probiert", es sei aber "nichts" für sie gewesen. Ihren entscheidenden Schritt sieht sie allerdings in dem mentalen Umgang mit emotionalem Essen, den sie mit "Der Durchbruch kam nicht auf dem Teller, sondern im Kopf" zusammenfasst. Als jedoch die Followerin Joelina zum Ziel macht, kontert die TV-Ikone: "Woher nimmst du dir das Recht, über die Figur meiner Tochter zu urteilen? Es ist ganz allein ihre Entscheidung – und das Wichtigste: Sie fühlt sich wohl", krittelt sie unter dem Post. In ihrer Story legt sie nach: "So eine Aussage kommt von einer zweifachen Mutter", und mahnt: "Ich hoffe, du hast deinen Kindern andere Werte mit auf den Weg gegeben", zitiert nach Kommentaren und Story-Screenshots auf Instagram.

Abseits des Netztumults zeigt sich, wie sehr Danni an familiären Werten festhält. Die fünffache Mutter teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und betont Nähe, Loyalität und Zusammenhalt – auch wenn es im öffentlichen Leben mal ruppig zugeht. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ist dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich auch mal mit der einen oder anderen Kollegin aus dem Reality-TV anlegt. Auch über Privates plaudert die Auswanderin, die sich für die Mai-Ausgabe 2025 des Magazins Playboy ablichten ließ, stets aus dem Nähkästchen. Joelina, die als Tochter der Reality-Bekanntheit im Rampenlicht aufgewachsen ist, steht immer wieder im Fokus von Kommentaren. Danni setzt dem nun eine klare Haltung entgegen: Privates Wohlbefinden geht vor äußeren Erwartungen, und über Körperbilder wird in ihrer Familie nicht von außen bestimmt.

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Danni Büchner und ihre Tochter Joelina bei Sam Dylans Halloween-Party im Oktober 2022 in Köln

RTL Joelina Karabas und Daniela Büchner bei "Reality Queens"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, August 2025