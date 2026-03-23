Edith Stehfest enthüllt: So klappt das Co-Parenting mit Eric

Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) haben im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Doch für ihre zwei gemeinsamen Kinder wollen die beiden trotz des Beziehungsendes ein Team bleiben. Bei Eric Sindermanns (37) Fashionshow gab Edith nun im Gespräch mit Promiflash einen kleinen Einblick in ihr Co-Parenting-Modell mit ihrem Ex-Mann. "Das ist natürlich etwas sehr Privates und etwas sehr Intimes", erklärte die Schauspielerin. Dabei stellte sie klar, dass der Weg zum funktionierenden Co-Parenting für sie nicht immer einfach ist und es immer wieder Herausforderungen gibt.

Die Realitydarstellerin räumte ein, dass sie und Eric noch dabei sind, ihre neue Situation zu organisieren. "Ich muss sagen, dass wir damit immer mal wieder auch Schwierigkeiten haben, weil wir beide noch nicht so richtig ausgelotet haben", gab sie zu. Wichtige Fragen beschäftigen die beiden derzeit: "Wo sind unsere Positionen? Und was wollen wir für unsere Kinder als Umfeld? Und was wollen wir für unsere Kinder auch in den nächsten Jahren haben?", erklärte Edith. Konkret seien sie dabei, grundlegende Entscheidungen zu treffen. "Und da sind Eric und ich am Schauen. Was wird es für ein Wohnmodell geben? Welche Stadt wird es vielleicht werden?", verriet sie weiter. Ihr Ziel sei es, "am besten aufgestellt als Einheit" zu sein, "ohne uns die ganze Zeit zu bekriegen".

Die Frage, wo die Kinder leben, sorgte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen. Nachdem Edith zunächst erklärt hatte, die beiden Kinder seien aus Liebe bei Eric geblieben, hatte der Schauspieler dieser Darstellung in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner widersprochen. Eric hatte damals klargestellt, dass die Kinder nicht aus Liebe bei ihm gelandet seien, sondern weil es nötig gewesen sei. Die beiden Schauspieler waren ein Paar gewesen, bevor sie im vergangenen Jahr das Ende ihrer Ehe verkündeten. Vor ihrer Trennung hatten Eric und Edith regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben gegeben und sich als eingespieltes Team präsentiert.

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Collage: Imago, Imago Edith und Eric Stehfest, Collage

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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Imago Edith Stehfest, November 2024