Nicht aus Liebe: Darum blieben Eric Stehfests Kinder bei ihm

Eric Stehfest (36) hat sich in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner zu einer Aussage seiner Ex-Partnerin Edith Stehfest (30) geäußert und dabei für Klarheit gesorgt. Die Musikerin hatte zuvor in einem Gespräch mit Ramon behauptet, dass die beiden gemeinsamen Kinder aus Liebe bei Eric geblieben seien. Dem widerspricht der Schauspieler nun deutlich. "Nein", sagt er zunächst, legt eine lange Pause ein und setzt erneut an: "Ich würde mir für Edith wünschen, dass sie von sich aus reinen Tisch macht. Ich glaube, dann könnten die Menschen sie wieder verstehen und ein bisschen einordnen, warum was wie passiert ist." Er werde es aber nicht machen, denn es sei nicht seine Aufgabe. "Aber dass die Kinder bei mir gelandet sind, war leider kein Zeichen von Liebe, sondern es war nötig", erklärt Eric abschließend.

Der Ex-GZSZ-Star berichtet außerdem von den chaotischen Anfängen, als er plötzlich komplett allein mit den Kindern war. Er sei von heute auf morgen ins kalte Wasser geworfen worden und musste die erste Zeit sogar bei Freunden unterkommen. "Ich war überfordert mit allem und bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach so routiniert mit allem bin – ich habe das im Griff", erzählt Eric. Diese Stabilität verdanke er auch der Distanz zu Edith, die er sich bewusst aufgebaut habe. Ob sich das Verhältnis zwischen den beiden wieder verbessern könnte, ließ er jedoch offen. "Wenn es mal besser wird, dann ist es okay. Aber ich möchte erstmal weiter stabil bleiben und wachsen. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist", meint er.

Ediths Sichtweise auf die Situation fiel allerdings etwas anders aus. In ihrem YouTube-Interview mit Ramon machte die zweifache Mutter deutlich, wie schwer ihr die Entscheidung fiel, die Kinder vorübergehend bei Eric zu lassen. "Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens", gab sie zu. Sie selbst sei für Eric in jener Zeit "ein negativer Trigger" gewesen. Aus Rücksicht habe sie entschieden, sich zurückzuziehen und den Kindern so Stabilität zu ermöglichen. "Das heißt aus Liebe, für beide Menschen, die kleinen Kinder, meinem Ex-Mann und meinem damaligen Mann noch, war das der größte Akt aus Liebe, den ich hätte machen können", beschrieb Edith die Situation.

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Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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Imago Edith Stehfest, November 2024