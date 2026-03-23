Fans entdecken einen gruseligen Filmfehler bei "Titanic"

James Camerons (71) Titanic wurde mit elf Oscars ausgezeichnet und gilt bis heute als cineastisches Meisterwerk. Doch trotz aller Brillanz ist der Film nicht frei von Fehlern – und einige davon sind so gruselig, dass sie Fans jetzt in Aufregung versetzen. Schon früh im Film, als Jack die verzweifelte Rose auf dem Vordeck des Schiffs vor dem Selbstmord rettet, wird deutlich, dass nicht Leonardo DiCaprio (51) selbst, sondern ein Stuntdouble zu sehen ist. Die Kamera fängt das Gesicht zwar nur für einen kurzen Moment ein, doch dieser reicht aus, um die Illusion platzen zu lassen. Das Gesicht des Doubles sieht merklich anders aus als das des Hollywoodstars.

Ein ähnlicher Fehler taucht später auf, als die Katastrophe bereits ihren Lauf nimmt. In einer dramatischen Szene, in der sich das Schiff mit Wasser füllt und Jack im eiskalten Atlantik nach Luft schnappt, ist erneut klar zu erkennen, dass es sich nicht um Leonardo handelt. Noch gravierender wird es jedoch in einer anderen Szene, in der Jack und Rose gemeinsam durch einen überfluteten Flur rennen. Hier wurden die Gesichter der beiden Hauptdarsteller nachträglich digital auf ihre Stuntdoubles gelegt. Die schlecht gemachten CGI-Masken wirken künstlich und verzerrt – in manchen Momenten schimmern sogar die echten Gesichter der Doubles durch. Das Resultat sind gespenstische Fratzen, die eher an Horrorfilmfiguren erinnern als an die romantischen Helden des Blockbusters.

Die Dreharbeiten zu "Titanic" waren ohnehin von zahlreichen Schwierigkeiten geprägt. 1996 kam es während einer Nachtschicht zu einem mysteriösen Zwischenfall, als eine Fischsuppe, die an die Crew ausgegeben wurde, die Droge PCP enthielt. Viele Crewmitglieder zeigten daraufhin auffälliges Verhalten und mussten im Krankenhaus behandelt werden – auch Regisseur James selbst war betroffen. Die Produktion kam vorübergehend zum Erliegen und bis heute ist ungeklärt, wer für den Vorfall verantwortlich war. Wer sich die gruseligen Filmfehler selbst ansehen möchte, findet "Titanic" aktuell auf Disney+.

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United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

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ActionPress Jack und Rose in "Titanic"

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Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"