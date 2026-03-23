Fußballer Julian Draxler ist heimlich wieder Papa geworden

Julian Draxler (32) ist zum zweiten Mal Vater geworden! Das verkündeten der Fußballer und seine Ehefrau Sethanie Draxler Taing am Sonntag auf Instagram. Die Geburt ihrer Tochter hatte sich bereits vor zwei Wochen ereignet, doch die Schwangerschaft war zuvor komplett geheim gehalten worden. "36 Wochen Liebe. Jetzt schon zwei Wochen von dir. Willkommen auf der Welt, Baby-Girl", schrieben die stolzen Eltern zu einer Bilderreihe, die sie auf der Social-Media-Plattform teilten. Auf den Fotos ist unter anderem die kleine Familie zu sehen, darunter auch der ältere Sohn des Paares.

Die Bilder zeigen verschiedene Momente: Ein Foto zeigt Sethanie und Julian gemeinsam mit ihrem Sohn, auf dem die französische Tänzerin einen deutlichen Babybauch präsentiert. Auf einem weiteren Bild ist das Neugeborene zu sehen, dessen Gesicht mit einem Herz-Emoji bedeckt ist. Auch der große Bruder kommt nicht zu kurz und ist auf einem Schnappschuss zu sehen, wie er stolz den Kinderwagen seiner kleinen Schwester schiebt. Die Familie lebt derzeit in Katar, wo Julian seit September 2023 beim Verein Al-Ahli SC unter Vertrag steht.

Julian und Sethanie sind bereits seit sieben Jahren ein Paar. Ihre Beziehung machten sie im Jahr 2019 offiziell. Im Oktober 2022 wurden sie zum ersten Mal Eltern, als ihr Sohn zur Welt kam. Im Juni vergangenen Jahres folgte dann die Hochzeit in Paris, einer Stadt, die für beide eine besondere Bedeutung hat. Die Feier fand im luxuriösen 5-Sterne-Hotel "Shangri-La" statt und wurde mit 250 Gästen, einer extravaganten Blumendekoration und einer beeindruckenden Hochzeitstorte zu einem unvergesslichen Ereignis.

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Instagram / draxlerofficial Julian Draxler mit seiner Frau Sethanie Taing und ihrem ältesten Sohn

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Instagram / draxlerofficial Julian Draxlers Tochter ist auf der Welt, März 2026

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Instagram / sethanietaing Julian Draxler und Sethanie Taing mit ihrem Sohn

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