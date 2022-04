Tolle Neuigkeiten von Julian Draxler (28)! Der deutsche Fußballspieler gewährt seinen Fans in den sozialen Medien ab und an Einblicke in sein Privatleben – und dabei macht er auch aus seiner Beziehung kein Geheimnis: Der Kicker geht schon seit ein paar Jahren gemeinsam mit seiner Freundin Sethanie Taing durchs Leben. Jetzt brechen für das Paar aber besonders aufregende Monate an: Julian und seine Sethanie werden nämlich zum ersten Mal Eltern!

Diese wunderbare Neuigkeit machen Julian und seine Freundin Sethanie jetzt auf ihren Instagram-Profilen publik: Die beiden posteten zwei Schnappschüsse, auf denen sie total verliebt in die Kamera lächeln – und dabei präsentieren sie ihrer Community ein Ultraschallfoto von ihrem ungeborenen Kind. "Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass wir unser erstes Baby erwarten", gaben Julian und Sethanie voller Freude bekannt.

Natürlich freuen sich nicht nur die werdenden Eltern riesig über diese Neuigkeit – auch die Fans waren nach der Schwangerschaftsverkündung total aus dem Häuschen. "Du bist ein großartiger Fußballspieler und wirst ein toller Vater sein", "Wir gratulieren euch beiden! Das ist wirklich so toll!" oder auch "Ich freue mich so sehr für euch beide", freuten sich beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / draxlerofficial Sethanie Taing und Julian Draxler, Dezember 2020

Instagram / draxlerofficial Julian Draxler mit seiner Freundin Sethanie Taing im April 2022

Instagram / sethanietaing Julian Draxler und Sethanie Taing

