Gibt es an der Seite von Fußball-Star Julian Draxler (26) etwa eine neue Frau? Das Deutsche Fußballnationalmannschafts-Mitglied ist eigentlich seit neun Jahren mit der Studentin Lena Stiffel zusammen. Doch als er im Juni 2017 mit dem Party-Girl Linda Vaterl knutschend auf einer Jacht abgelichtet wurde, machten erste Trennungsgerüchte die Runde. Nun scheint es mit seiner einstigen Jugendliebe wohl endgültig vorbei zu sein. Er soll jetzt eine französische Tänzerin daten.

Die Rede ist von der Choreografin Sethanie Taing, die zu Ehren seines 26. Geburtstages auf Instagram einen ganz besonderen Bildbeitrag veröffentlicht hat. Darauf sieht man Julian und Sethanie ganz eng umschlungen nebeneinanderstehen – sie halten Händchen und seine andere Hand hat der Kicker um ihre Hüfte gelegt. Insgesamt wirken die zwei ziemlich vertraut. "Alles Gute zum Geburtstag, Schatz, kommentierte die Beauty ihren Schnappschuss. Anscheinend haben die beiden schon "Schatz"-Status erreicht.

Karrieretechnisch läuft es bei Julian gerade nicht ganz so gut wie in seinem Privatleben. Er spielt für den französischen Verein Paris Saint-Germain. In dieser Saison durfte er aber nur an drei Spielen teilnehmen, wobei er aber kein einziges Tor schoss und dafür in jedem Match eine Gelbe Karte kassierte.

Getty Images Julian Draxler, Fußballspieler

Anzeige

Instagram / sethanietaing Sethanie Tain, Tänzerin

Anzeige

Instagram / sethanietaing Julian Draxler und Sethanie Taing

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de