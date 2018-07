Unterstützung aus den eigenen Reihen! Mesut Özil (29) verkündete am Wochenende seinen Rücktritt aus der Deutschen Nationalmannschaft. Nach viel Kritik an seiner Person und der WM-Pleite des Teams zog der Kicker einen Schlussstrich, äußerte aber auch deutlich Kritik am Deutschen Fußball-Bund. Der Verband bedauerte in seinem Statement Mesuts Entscheidung, rechtfertigte sich aber auch zu den Vorwürfen. Nun meldete sich Ex-Team-Kollege Julian Draxler (24) zu Wort.

Gemeinsam holten die Profis 2014 den WM-Pokal in Brasilien für das deutsche Team. Auch die Niederlage in Russland in diesem Jahr erlebten sie gemeinsam. Julian verabschiedete sich auf Instagram jetzt von seinem Kumpel: "Mesut Bruder, deine Technik am Ball hat Spielern wie mir die Tür zum DFB-Team geöffnet. Danke für das, was du für den deutschen Fußball getan hast. Du kannst stolz auf deine Leistungen sein." Trotz der vielen Kritik halten die Spieler offensichtlich zusammen.

Auch Kicker Jérôme Boateng (29) ließ Mesuts Entscheidung nicht unkommentiert. "Es war mir eine Freude, mein Bruder", verabschiedete er sich und postete ein witziges Throwback-Pic von der Siegesfeier nach der WM 2014.

Odd Andersen/AFP/Getty Images Deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Trikot-Vorstellung

Instagram / jeromeboateng Mesut Özil und Jérôme Boateng

LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images Mesut Özil nach der Vorrunden-Niederlage in Kazan

