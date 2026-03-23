"Ganz große Liebe": Silvia Wollnys Ex Dieter hat geheiratet

Dieter Wollny (67) hat seiner langjährigen Partnerin Marion jetzt überraschend das Jawort gegeben. Der 67-jährige Ex-Mann von Reality-TV-Star Silvia Wollny (61) feierte in Bedburg im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen seine Hochzeit mit der 50-Jährigen. "Es war eine kleine, sehr liebevolle Hochzeit voller Emotionen und echter Liebe", verriet er gegenüber dem Magazin TV Movie. Bei strahlendem Wetter gab er Marion in einem schicken grauen Anzug mit rosafarbener Krawatte das Jawort, während die Braut ein knielanges, hellrosa Kleid mit Spitzenoberteil und locker fallendem Rock trug. "Die Liebe kam mit der Zeit. Aber sie ist meine ganz große Liebe", schwärmte der TV-Aussteiger von seiner frischgebackenen Ehefrau.

Die Hochzeit fand am 50. Geburtstag von Marion statt, sodass das Paar gleich doppelt feiern konnte. Von Dieters Kindern war lediglich seine Tochter Jessica Birkenheuer bei der Trauung dabei, die nach der Trennung von Silvia zu ihrem Vater hielt. Sie kam gemeinsam mit ihrem Ehemann und übernahm zusammen mit ihm die Rolle der Trauzeugin und des Trauzeugen. Dabei organisierte Jessica die Feier "mit vielen Überraschungen". "Sie hat sich so sehr für mich und uns gefreut. Wir haben so viele gute Zeiten und auch Schicksalsschläge miteinander durchlebt und die Liebe wurde immer stärker", erklärte Dieter. Auch sein Enkel war bei der Zeremonie anwesend und habe danach gesagt, dass die beiden nun endlich verheiratet seien und "uns beide fest in die Arme geschlossen", zeigte sich der Frischvermählte gerührt.

Dieter und Silvia hatten sich im September 2012 scheiden lassen. Der 67-Jährige war bis zum Ende der vierten Staffel in der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen, bevor er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Während Dieter nun sein privates Glück mit Marion genießt, durchlebt Silvia schwierige Zeiten. Die elffache Mutter hatte im Oktober 2024 während eines Türkei-Urlaubs einen Schlaganfall erlitten und hatte sich Anfang 2026 bei Dreharbeiten zu Promis unter Palmen verletzt. Auch zwischenmenschlich scheint die 61-Jährige aktuell Herausforderungen zu meistern, wie sie zuletzt auf Instagram andeutete.

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Hauter,Katrin / ActionPress Dieter Wollny

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit