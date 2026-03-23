Sicherheitsdrama um Prinz Harry und Meghan spitzt sich zu

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) könnten einen wichtigen Rückschlag in ihrem Kampf um staatlich finanzierte Sicherheit in Großbritannien erleiden. Wie ein Insider dem Telegraph verriet, herrscht im zuständigen Komitee große Nervosität darüber, dem Paar Schutz auf Steuerzahlerkosten zu gewähren. Der Grund: Die Verantwortlichen fürchten eine massive öffentliche Gegenreaktion. Während Politiker das Risiko für zu groß halten und deshalb gegen eine Genehmigung tendieren, vertreten Polizei- und Sicherheitsexperten eine andere Meinung. "Die politische Seite glaubt, dass es zu viel politisches Risiko gibt, während die Polizei- und Sicherheitschefs der Ansicht sind, dass er es aufgrund der bestehenden Bedrohung unbedingt haben muss", so die Quelle.

König Charles' (77) jüngster Sohn und Meghan verloren ihre Sicherheitsprivilegien in Großbritannien, nachdem sie sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und nach Nordamerika gezogen waren. Der fehlende Schutz hat Harry seitdem davon abgehalten, mit Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) nach England zu reisen. Das Paar gab an, jährlich Millionen für private Sicherheit auszugeben, und bot sogar an, die Kosten für den Schutz in Großbritannien selbst zu übernehmen, um keine Steuergelder zu beanspruchen. Dieses Angebot wurde jedoch abgelehnt.

Harry machte bereits 2022 deutlich, dass er sich in Großbritannien nicht sicher fühle. Als Begründung nannte der Autor des Buchs "Reserve", dass seine Familie "gut dokumentierten neonazistischen und extremistischen Bedrohungen" ausgesetzt gewesen sei. Im Mai 2025 verlor Harry eine Berufung auf staatlichen Schutz und richtete daraufhin ein dringendes Statement an den Innenminister. Er forderte eine Überprüfung des Verfahrens durch das Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures und bezeichnete seinen Appell als "letzten Ausweg".

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ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026