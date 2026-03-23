Tobias Pietrek und seine Mina ziehen in gemeinsame Wohnung

Tobias Pietrek und seine Freundin Jasmin, auch Mina genannt, wagen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar zieht zusammen! Die frohe Botschaft verkündeten die beiden jetzt auf Instagram mit einem emotionalen Video, das die Fans zunächst in die Irre führte. In dem Clip steht Jasmin in einer leeren Wohnung und hält dabei einen Schlüssel in der Hand. Plötzlich läuft Tobias auf sie zu und nimmt sie in seine Arme. "Sie hat Ja gesagt", schrieb der Realitystar zu dem Post, was bei vielen Followern zunächst für Verwirrung sorgte.

Auf dem Startbild des Videos sah es nämlich so aus, als hätte sich das Paar verlobt. Doch in der Kommentarspalte klärten Tobias und Jasmin das Missverständnis schnell auf: Das "Ja" bezog sich nicht auf einen Heiratsantrag, sondern auf das Zusammenziehen. Die beiden freuen sich offenbar riesig über diesen wichtigen Schritt in ihrer Partnerschaft und wollten ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben lassen.

Für Tobias ist es nicht das erste Mal, dass er offen Einblicke in sein Gefühlsleben gibt. In der Vergangenheit hatte der Realitystar bereits betont, wie wichtig ihm Vertrauen und Ehrlichkeit in einer Beziehung sind und dass er es schätzt, so akzeptiert zu werden, wie er ist. Der Umzug in die gemeinsamen vier Wände mit Jasmin dürfte nun ein weiterer Beweis dafür sein, wie ernst es den beiden miteinander ist. Statt nur auf romantische Gesten zu setzen, packen sie ihren Alltag nun unter ein Dach und teilen nicht mehr nur Social-Media-Momente, sondern auch den ganz normalen Beziehungsalltag zwischen Umzugskartons, Möbelaufbau und Kuschelabenden auf dem Sofa.

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Imago Tobias Pietrek und Freundin Mina bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

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Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina