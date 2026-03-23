Emily Blunt kehrt zurück: "A Quiet Place 3" ist in Arbeit

Horror-Fans dürfen sich jetzt auf ein Wiedersehen mit Emily Blunt (43) und Cillian Murphy (49) freuen: Die beiden Stars kehren nun für den dritten Teil der Erfolgsreihe "A Quiet Place" zurück. Wie Regisseur John Krasinski (46) nun auf Instagram bestätigte, laufen die Vorbereitungen für "A Quiet Place Part III" bereits auf Hochtouren. Auch Millicent Simmonds und Noah Jupe sind wieder als Regan und Marcus Abbott mit dabei. Neu zum Cast stoßen Jack O'Connell, Jason Clarke (56) und Katy O'Brian. Wie Moviepilot berichtet, soll der Kino-Schocker am 29. Juli 2027 in den deutschen Kinos starten.

John Krasinski übernimmt erneut gleich mehrere Schlüsselrollen hinter der Kamera, wie Deadline berichtet: Er schreibt das Drehbuch, produziert den Film mit seiner Firma Sunday Night Productions und führt außerdem Regie. In seiner Ankündigung auf Instagram zeigte sich der Filmemacher begeistert von der Mischung aus vertrauten und neuen Gesichtern im Ensemble: "Ich bin so stolz, Teil dieser #AQuietPlace-Familie zu sein … der alten und der neuen! Los geht's!" Über die Handlung ist bislang nur wenig bekannt: Am Ende von "A Quiet Place Part II" hatte Filmtochter Regan ein Audiosignal entdeckt, mit dem sich die geräuschempfindlichen Monster kampfunfähig machen lassen. Sie sendete das Signal über einen Radioturm aus, damit andere Überlebende es als Waffe nutzen können. An diesem Punkt könnte die Geschichte nun fortgesetzt werden.

Die "A Quiet Place"-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Horror-Phänomen entwickelt und weltweit bereits mehr als 900 Millionen Dollar eingespielt. Emily Blunt und John Krasinski, die im echten Leben verheiratet sind, begeisterten gemeinsam bereits im ersten postapokalyptischen Horror-Thriller die Fans. Das Franchise wuchs daraufhin laut Entertainment Weekly um das Prequel "A Quiet Place: Day One" sowie Ableger wie das Videospiel "The Road Ahead" und den Comic "Storm Warning". Fans dürfen nun also gespannt sein, wie es im dritten Teil für die Figuren weitergeht.

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Landmark Media Press and Picture Filmszene aus "A Quiet Place" mit Schauspielerin Emily Blunt

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Getty Images John Krasinski, Michael Sarnoski, Malik Yoba, Lupita Nyong'o, Joseph Quin und Alex Wolff

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024