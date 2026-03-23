Zach Braff enthüllt früheren Kampf gegen Alkohol & Filmrisse

Zach Braff (50) hat in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt und spricht nun offen über seine Erfahrungen. Im Podcast "Armchair Expert" von Moderator Dax Shepard (51) gestand der Schauspieler, dass er früher ein kompliziertes Verhältnis zu Alkohol gehabt habe. Zach gab zu, dass er in seinem Leben immer wieder mit exzessivem Trinken zu kämpfen hatte. Das Problem sei für ihn nie gewesen, dass er mittags trinken wollte, wie der Scrubs-Star erklärte. Stattdessen redete er sich lange ein, dass es kein Alkoholproblem sei, wenn er samstags abends eine riesige Menge Alkohol trank, bis er einen kompletten Filmriss hatte.

Der Wendepunkt kam für Zach, als sich zu viele peinliche Erlebnisse angesammelt hatten, die auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen waren. Diese beschämenden Momente brachten ihn dazu, über sein Trinkverhalten nachzudenken und die Notbremse zu ziehen. Zunächst plante er, für ein paar Monate auf Alkohol zu verzichten. Aus dieser ursprünglich kurzen Auszeit wurde jedoch ein ganzes Jahr, in dem er komplett auf Alkohol verzichtete. Im Gespräch mit Dax thematisierte der Schauspieler zudem auch seine Erfahrungen mit Kokain und Marihuana.

Zach beschäftigte sich auch beruflich intensiv mit dem Thema Sucht. In seinem Film "A Good Person", der 2023 in die Kinos kam, spielte das Thema Abhängigkeit eine zentrale Rolle. Der 50-Jährige wurde vor allem durch die Arztserie "Scrubs" bekannt, in der er von 2001 bis 2010 die Hauptrolle des J.D. spielte. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitet Zach auch als Regisseur und Produzent und hat mit Filmen wie "Garden State" auch hinter der Kamera auf sich aufmerksam gemacht.

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Getty Images Zach Braff, Schauspieler

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Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

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Getty Images Zach Braff, Schauspieler