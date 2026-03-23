Streit mit Sarah: Prinzessin Eugenie verweigert Unterschlupf

Prinzessin Eugenie (36) soll ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) in einer heiklen Familienphase die Tür verwehren – und das offenbar auf Drängen ihres Mannes Jack Brooksbank (40). Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, lehnt das Paar eine vorübergehende Unterbringung der früheren Herzogin bei sich und den beiden kleinen Söhnen August und Ernest ab. Hintergrund sind die anhaltenden Turbulenzen rund um Eugenies Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) und dessen frühere Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Auch Sarah Ferguson pflegte einst regen Kontakt zu Epstein, wie unter anderem E-Mails belegen. Das Paar sei zwar um Sarahs Wohlergehen besorgt, halte aber Abstand, heißt es in der Zeitung.

Dem Blatt zufolge spielt dabei vor allem Jack eine entscheidende Rolle. Der Geschäftsmann, der mit seiner Getränkefirma AEB Consultants Ltd beachtliche Gewinne erzielt, wolle seine Familie und sein berufliches Umfeld schützen. Er soll fürchten, dass eine zu enge öffentliche Verbindung zu seinen Skandal-Schwiegereltern seinem Ruf und seinen Geschäften schaden könnte. Laut Daily Mail wolle Jack zwar loyal zu Ehefrau und Kindern stehen, aber sich nicht "beschmutzen lassen". Sarah selbst hat seit der Verhaftung und späteren Freilassung von Andrew wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt keinen festen Wohnsitz mehr. Beide mussten das gemeinsame Anwesen räumen. Seitdem soll sie zwischen verschiedenen Unterkünften pendeln.

Wo sich Sarah aktuell befindet, ist unklar. Laut dem Royal-Experten Matt Wilkinson, der im Podcast "A Right Royal Podcast" über die frühere Herzogin sprach, hält sie sich seit Wochen eher im Verborgenen auf. Er erzählte, man habe sie zuletzt in einem Spa in Irland und im Schweizer Luxus-Retreat Paracelsus Recovery gesehen. Außerdem sei sie in Verbier in einem Chalet eines alten Freundes untergekommen. Der Journalist vermutet zudem, dass Sarah zeitweise im portugiesischen Feriendomizil von Eugenie in Melides nahe Lissabon gewesen sein könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Die frühere Herzogin gilt jedoch seit Jahren als Fan exklusiver Wellnesshotels. Somit scheint die Vermutung durchaus naheliegend, dass sie sich an einen ihrer Lieblingsorte zurückgezogen hat, um dem Wirbel um ihre Person zu entgehen. Wo sie sich anschließend fest niederlassen wird, ist fraglich – das Zuhause von Eugenie und Jack scheint jüngsten Berichten zufolge keine Option zu sein.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

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Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie gucken ernst

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Getty Images Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, 2024