Nächster Rosenkrieg? Yeliz Koc teilt gegen Ex Jimi Blue aus

Yeliz Koc (32) ist vor Kurzem mit ihrer Tochter Snow (4) in ein neues Haus in der Nähe von Hannover gezogen – und der Umzug hat es in sich. Während die 32-Jährige Kisten schleppte, Möbel aufbaute und gleichzeitig ihre vierjährige Tochter betreuen musste, hätte sich der Realitystar vor allem von einer Person mehr Hilfe gewünscht: ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34). Auf Instagram machte die Reality-TV-Teilnehmerin nun ihrem Unmut Luft und richtete deutliche Worte an den 34-Jährigen. "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer", erklärte Yeliz in ihrer Story und beschwerte sich: "Ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist." Gerade an den wichtigen Tagen sei Jimi nicht verfügbar gewesen, beklagte die junge Mutter weiter.

Unterstützung beim Umzug bekam Yeliz stattdessen hauptsächlich von ihrer eigenen Mutter – doch auch dort kam es zu Spannungen. "Ich habe mich auch vor ein paar Tagen mit meiner Mutter gestritten", gab sie zu. Zwar helfe Jimi hin und wieder, etwa indem er Dinge zum Wertstoffhof fahre, doch das reiche ihr offenbar nicht aus. "Dieses Thema macht mich jeden Tag so sauer", machte Yeliz ihrem Frust Luft. Der Stress rund um Umzug und Kinderbetreuung hatte sogar berufliche Konsequenzen: Yeliz musste ihren Shop für ihre Beauty-Marke "Yelicious" schließen. "Das ist auch ein Grund, warum ich 'Yelicious' zugemacht habe. So sehr ich es geliebt habe, aber es hat zu viel Zeit in Anspruch genommen", erklärte sie. Trotz allem betonte die Influencerin: "Das Wichtigste ist, dass ich mein Kind von ganzem Herzen liebe. Und das spürt sie."

Die Beziehung zwischen Yeliz und Jimi ist seit Jahren kompliziert. Nachdem der Schauspieler und Musiker in den ersten Lebensjahren von Snow kaum Kontakt zu seiner Tochter hatte, hat sich das Verhältnis in den letzten Monaten zwar verbessert, doch ein Paar sind die beiden nicht mehr. Dennoch scheint Jimi immer wieder bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter vorbeizukommen. Privat ist Yeliz schon länger auf der Suche nach einem neuen Partner – sie startete kürzlich sogar einen Aufruf auf Instagram und lud interessierte Männer zu einem Speed-Dating-Event ein, bei dem sich Kandidaten bewerben konnten, um sie kennenzulernen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc