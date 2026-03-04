"Leben ist zum Kotzen": Silvia Wollny teilt kryptischen Post

Silvia Wollny (61) meldet sich mit ungewöhnlich ehrlichen und nachdenklichen Worten bei ihren Fans auf Instagram. Zu einem Foto von sich schreibt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ganz offen: "Mein Leben ist, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen! Wenn man es so sieht, lebe ich für andere, nicht für mich selbst." Die elffache Mutter richtet sich mit ihrem emotionalen Post direkt an ihre Follower und teilt ihren Frust über Menschen, die sie offenbar enttäuscht haben. Nach den gesundheitlichen Herausforderungen der vergangenen Monate, darunter ein Schlaganfall im Oktober 2024 während eines Türkei-Urlaubs und ein Unfall beim Dreh zu Promis unter Palmen Anfang 2026, scheint Silvia nun auch zwischenmenschlich durch schwierige Zeiten zu gehen.

In ihrem Post wird die 61-Jährige noch deutlicher und fragt ihre Community: "Kennt es jemand, wenn man nur gibt und es kommt nie was zurück? Und trotzdem hilft man, weil man nicht anders kann? Ich hätte eine Frage: Warum können Menschen so grausam sein? Wieso denken sie nur an sich selbst? Ich bin ein Mensch mit Herz, ich gebe gerne, wenn ich ein Lächeln zurückbekomme." Die Reality-TV-Bekanntheit klingt dabei sichtlich enttäuscht von ihrem Umfeld. Abschließend ergänzt Silvia: "Ich versuche immer, das Gute im Menschen zu sehen, doch umso mehr wird man enttäuscht!" Auf wen sich ihre kryptischen Worte genau beziehen, verrät sie allerdings nicht.

Vor wenigen Tagen hatte Tochter Calantha Wollny (25) auf Instagram öffentlich schwere Vorwürfe gegen Silvia erhoben. In einer langen Story bezeichnete sie die Aussagen ihrer Mutter über die Adoption von Cataleya als "respektlos" und widersprach entschieden: "Ich wollte mein Kind. Und ich liebe mein Kind. Du kannst erzählen, was du willst, aber hör auf, die Wahrheit zu verdrehen." Laut Calantha habe Silvia ihr damals versprochen, dass sie ihre Tochter jederzeit sehen dürfe. Doch das Versprechen sei nicht eingehalten worden. Besonders schmerzlich für Calantha: "Du bist mit Unwahrheiten zum Jugendamt gegangen und hast deine eigene Tochter vor das Familiengericht gezerrt."

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Silvia Wollny und Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny